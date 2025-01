Venda de íris no Brasil? Entenda como funciona o World e as críticas ao projeto

Na última segunda-feira, 13, um vídeo viralizou no TikTok e em outras redes sociais: uma jovem mostrou como foi "vender meu olho" ao visitar um local em São Paulo com uma fila de pessoas com o mesmo objetivo, seguindo o passo a passo para realizar a operação e ganhar uma quantia em dinheiro. Por trás do vídeo está o World, projeto liderado por Alex Blania e Sam Altman, o CEO da OpenAI.

O World, inicialmente chamado de Worldcoin, foi lançado em 2023 e se espalhou ao redor do mundo. Hoje, o projeto conta com uma criptomoeda e uma rede blockchain próprias. Ele chegou a ter operações no Brasil em 2023 por poucos meses como um teste, mas voltou oficialmente no final de 2024.

O projeto tem ganhado espaço em diversos países, com destaque para a Argentina e, mais recentemente, o Brasil, atraindo pessoas interessadas na recompensa pelo registro de íris. Porém, ele também tem sido alvo de críticas e preocupações das autoridades.

O que é o World?

O World é um projeto da empresa Tools for Humanity que busca ajudar a diferenciar humanos de robôs e inteligências artificias. A ideia é que cada usuário tenha uma World ID, espécie de "passaporte" que serve como uma "prova de humanidade", atestando que o dono desse registro é realmente um humano.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Alex Blania explicou que a ideia surgiu em meio à explosão de bots e conteúdos sintéticos na internet e, principalmente, nas redes sociais, com uma dificuldade crescente em diferenciar contas de humanos e aquelas operadas por IAs. Ele acredita que o problema tende a piorar, exigindo algum tipo de solução.

O objetivo do World, portanto, é auxiliar governos, empresas e os próprios usuários nessa tarefa, se tornando uma "credencial da humanidade".

Para isso, porém, é preciso que a rede do projeto conte com o maior número possível de usuários com a "prova de humanidade". Afinal de contas, sem esse alcance, o serviço de diferenciação de humanos e IA seria pouco útil. É aí, então, que entra a relação entre o registro de íris e a recompensa em criptomoeda.

Venda de íris?

A prova de humanidade do World é dada a partir do Orb, uma máquina que conta com uma espécie de câmera fotográfica. O Orb é o responsável por fazer o registro da íris dos usuários. Depois que o registro é feito, os usuários ganham o World ID e a garantia da empresa de que são humanos.

A princípio, porém, não haveria um incentivo claro para realizar esse tipo de registro. E é aí que entra a recompensa em dinheiro. Na verdade, os usuários recebem uma quantia determinada em worldcoins, a criptomoeda nativa do projeto. No momento, 1 unidade de worldcoin equivale a US$ 2, com uma capitalização de mercado de US$ 1,7 bilhão e figurando entre as 75 criptos mais valiosas do mundo.

A lógica por trás do projeto reflete a chamada Web3, a próxima geração da internet. A ideia é que os usuários recebam recompensas como forma de incentivo não apenas para a participação em projetos, mas também para cederem seus dados. O argumento é que na geração atual da internet, a Web2, os usuários já fariam tudo isso sem receber nenhuma recompensa monetária.

Nesse sentido, a Tools for Humanity afirma que o processo de registro de íris não seria uma "venda", mas sim uma operação com posterior recompensa como forma de atrair e engajar usuários. O valor é dividido em duas partes: uma metade é dada logo após o registro e a outra é distribuída de forma fracionada, ao longo de 12 meses. O montante pode ser sacado pelo aplicativo do projeto.

Críticas e preocupações

Desde o seu lançamento, o World tem enfrentado diversas críticas e problemas judiciais ao redor do mundo. Na Espanha, por exemplo, ele foi proibido por uma falta de informações sobre omo os dados são tratados e utilizados, obtenção de dados de menores de idade e a impossibilidade dos usuários retirarem o consentimento para dados.

Portugal também anunciou a proibição das operações da empresa no país, justificando a decisão para "salvaguardar o direito fundamental à proteção de dados pessoais, em especial dos menores". Já na Coreia do Sul, o projeto foi multado em US$ 830 mil por acusações de ter violado as leis de privacidade de dados no país. A Argentina também aplicou uma multa.

A principal preocupação de especialistas gira em torno dos dados de íris que o World pode estar recebendo. A íris é considerada um dado biométrico extremamente sensível, já que ele nunca pode ser alterado. Em casos de vazamento, o prejuízo para o usuário poderia ser grande. No exterior, autoridades também apontaram falhas e ausências nos termos de uso e de concessão de dados da empresa.

Desde então, o World tem se defendido das acusações. O argumento do projeto é que as autoridades não entendem exatamente o seu funcionamento e suas salvaguardas. Segundo o World, o registro de íris é imediatamente deletado após o escaneamento e substituído por um código, que então é usado para gerar a World ID.

A empresa alega, portanto, que não haveria o armazenamento desse dado biométrico sensível ou seu uso para outras finalidades. No Brasil, o World se comprometeu a trabalhar com autoridades para prestar esclarecimentos e afirmou que já está em contato com reguladores. As preocupações, porém, não parecem ser suficientes para afastar o público.

Na última sexta-feira, 10, o World chegou à marca de 10 milhões de usuários ao redor do mundo com a "prova de humanidade". O projeto tem ganhado espaço principalmente em economias emergentes ou em crise, caso da Argentina. No Brasil, o World já ultrapassou 100 mil usuários com registro de íris em menos de 2 meses de operação.