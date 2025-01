Bitcoin pode ter “canal de baixa” para US$ 85 mil mesmo após recuperação, diz especialista

Nesta terça-feira, 14, o bitcoin e algumas das principais criptomoedas sinalizam recuperação após o pessimismo com a política monetária dos EUA causar uma queda significativa no setor. Investidores e especialistas acumulam expectativas para a posse de Donald Trump, agendada para a próxima segunda-feira, 20.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 96.542, com alta de 6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A criptomoeda sinaliza recuperação após ter despencado para US$ 90 mil. Nos últimos trinta dias, no entanto, o bitcoin ainda acumula queda de 6%.

“É possível que tenhamos um canal de baixa do bitcoin para US$ 85 mil. Tivemos um canal de baixa na região de US$ 60 mil, mas talvez o mercado tenha dificuldade em entender, ainda mais com o Trump assumindo nos EUA. Temos que ficar de olho na parte de inflação, mas não podemos descartar que será o primeiro presidente pró-cripto na maior economia do mundo. Por enquanto, é necessário observar os níveis de US$ 93 e US$ 94 mil”, disse Lucas Josa, especialista de criptoativos no BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

Expectativas para a posse de Trump

“O Trump já trouxe a ideia de que logo no primeiro dia de mandato vai emitir ordens executivas relacionadas a cripto, e quer fazer uma celebração por ser o primeiro presidente pró-cripto. São notícias muito fortes para o mercado, que vale a pena acompanhar. Tudo isso pode ter um impacto em cripto, DeFi. Agora que teremos um pouco mais de clareza e vamos sentir qual vai ser o tamanho do avanço regulatório de cripto nos EUA, podemos ter um movimento forte de alta para cripto”, disse Josa no Morning Call Crypto, transmitido ao vivo às terças e quintas-feiras pela manhã.

