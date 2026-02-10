10 mil bitcoins estão em risco quântico, diz relatório

A gestora de ativos digitais CoinShares minimizou as preocupações de que computadores quânticos possam em breve abalar o mercado de bitcoin, argumentando que apenas uma fração das moedas está armazenada em carteiras que realmente valem a pena ser atacadas.

Em uma publicação feita na sexta-feira, 6, o chefe de pesquisa em bitcoin da CoinShares, Christopher Bendiksen, argumentou que apenas 10.230 bitcoins de um total de 1,63 milhão de bitcoins estão em endereços de carteira com chaves criptográficas publicamente visíveis e, portanto, vulneráveis a um ataque de computação quântica.

Um pouco mais de 7.000 bitcoins estão em carteiras com entre 100 e 1.000 BTC, enquanto cerca de 3.230 bitcoins estão em carteiras com entre 1.000 e 10.000 BTC, o que equivale a US$ 719,1 milhões aos preços atuais de mercado — valor que Bendiksen disse que poderia até se assemelhar a uma negociação rotineira.

Os 1,62 milhão de bitcoins restantes estão armazenados em carteiras com menos de 100 BTC, que, segundo Bendiksen, levariam um milênio para serem desbloqueadas, mesmo no “cenário mais absurdamente otimista de progresso tecnológico em computação quântica”.

O pesquisador da CoinShares afirmou que esses “riscos teóricos” decorrem de algoritmos quânticos como o de Shor, que poderia quebrar as assinaturas de curva elíptica do bitcoin, e o de Grover, que poderia enfraquecer o algoritmo Secure Hash Algorithm de 256 bits (SHA-256).

No entanto, ele argumentou que nenhum desses algoritmos quânticos seria capaz de alterar o limite máximo de 21 milhões de bitcoins ou contornar o mecanismo de prova de trabalho, duas das características mais fundamentais da rede bitcoin.

Os temores em torno da computação quântica têm sido um dos muitos motores de FUD (sigla para medo, incerteza e dúvida em inglês) em relação ao bitcoin nos últimos meses, com críticos alertando que qualquer comprometimento de sua criptografia poderia ameaçar uma rede que atualmente protege cerca de US$ 1,4 trilhão em valor.

Os bitcoins em risco são carteiras de saída de transação não gasta (UTXO), que representam frações de bitcoin associadas a endereços que ainda não foram movimentados. Muitas dessas carteiras vulneráveis remontam à era Satoshi.

O tema dividiu a comunidade do bitcoin sobre a necessidade de implementar um hard fork resistente à computação quântica ou simplesmente aguardar.

Alguns bitcoiners, como o presidente executivo da Strategy, Michael Saylor, e o CEO da Blockstream, Adam Back, acreditam que as ameaças quânticas são exageradas e não devem interromper a rede por décadas.

Bendiksen compartilha dessa visão, afirmando que o bitcoin está “longe de um território perigoso”, observando que quebrar sua criptografia exigiria milhões de qubits tolerantes a falhas — algo muito além dos 105 qubits alcançados pelo mais recente computador quântico do Google, o Willow.

Outros, como o fundador da Capriole Investments, Charles Edwards, veem a computação quântica como uma possível “ameaça existencial” ao bitcoin, argumentando que uma atualização já é necessária para reforçar a segurança da rede.

Edwards afirmou que o bitcoin poderia ser reprecificado de forma significativa para cima assim que uma solução for implementada, algo que alguns, como o pesquisador da Blockstream Jonas Nick, sugerem que poderia envolver a adoção de assinaturas pós-quânticas.

