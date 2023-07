Worldcoin: criptomoeda de dono do ChatGPT estreia no mercado e dispara 50%

Sam Altman, CEO da empresa de inteligência artificial OpenAI, anunciou nesta segunda-feira, 24, o lançamento oficial da criptomoeda WLD, que faz parte do projeto Worldcoin. O ativo já está sendo distribuído de forma gratuita para pessoas que registrarem suas retinas no sistema da iniciativa.

Em uma carta, Altman e seu sócio Alex Blania comentaram que o projeto busca "criar uma nova identidade e uma rede financeira controlada por todos". Um dos focos do projeto é disseminar uma forma segura de "diferenciar humanos de inteligências artificias na internet".

Ao mesmo tempo, eles afirmaram que o Worldcoin busca "preservar a privacidade, destravar um processo democrático global e, eventualmente, mostrar o caminho para uma renda básica universal financiada por inteligência artificial". Esse último aspecto tem sido citado por Altman como uma forma de reduzir os impactos da adoção em massa de IA no mercado.

Segundo os executivos, o Worldcoin consiste da World ID - uma identidade digital que busca "preservar a privacidade" - e, "onde a lei permitir", uma moeda digital - a criptomoeda WLD - que é "dada para uma pessoa simplesmente por ela ser um humano". Há, ainda, o World App, um aplicativo de carteira digital já disponível.

Como receber a criptomoeda Worldcoin?

De acordo com os responsáveis pelo Worldcoin, a distribuição da WLD está vinculada ao registro de sua retina junto ao Orb, um "aparelho de verificação biométrica". Quando a retina é registrada, comprovando que a pessoa é um humano, há a criação da World ID e o envio da criptomoeda para a pessoa.

No momento, "a distribuição mundial de Orbs está acelerando". É preciso agendar uma data e realizar uma visita presencial para o local que possui o aparelho. O site do projeto aponta que, atualmente, existem três locais com Orbs disponíveis para realizar o processo, todas localizadas na cidade de São Paulo.

Desde o lançamento, a WLD já foi listada em diversas corretoras de criptomoedas importantes e se tornou um dos destaques do mercado. Dados do CoinGecko mostram que, desde o seu lançamento, o ativo já valorizou mais de 50%, cotado atualmente a US$ 2,36.

"O Worldcoin é uma tentativa de alinhamento em escala global. A jornada será desafiadora e o resultado é incerto. Mas encontrar novas maneiras de compartilhar amplamente a futura prosperidade tecnológica é um desafio crítico de nosso tempo", defendem Altman e Blania.

