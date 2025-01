World, projeto de Sam Altman, chega a 10 milhões de usuários com ‘prova de humanidade’

O World, projeto liderado por Alex Blania e Sam Altman, CEO da OpenAI, anunciou na última sexta-feira, 10, que chegou à marca de 10 milhões de usuários verificados com a sua "prova de humanidade". Lançado em 2023, o projeto busca ajudar a diferenciar humanos de inteligências artificiais.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, o projeto agradeceu os usuários por fazer parte da sua "World Network", a rede que reúne aqueles que realizaram o processo de verificação a partir do escaneamento da íris por meio do Orb, uma máquina própria do projeto.

Depois de realizar o escaneamento, o usuário recebe unidades de worldcoin, a criptomoeda do projeto. A distribuição envolve uma quantia inicial e distribuições mensais pelos 12 meses subsequentes, com o usuário podendo vender o ativo ou guardá-lo dependendo de seus objetivos.

A Tools for Humanity, empresa por trás do projeto, realizou uma série de mudanças no final de 2024. Houve a mudança de nome — de Worldcoin para World — e a estreia do seu blockchain próprio, o World Chain, além de uma nova versão do World App, aplicativo do projeto.

O projeto de Sam Altman reforçou ainda sua preocupação com a privacidade de dados dos usuários, tema que gerou uma série de críticas, investigações, multas e proibições para a World ao redor do mundo. Agora, os usuários poderão gerenciar seus dados e ter acesso a "proteções de privacidade mais fortes". A empresa afirma ainda que deleta os dados biométricos da íris dos usuários logo após o escaneamento, substituindo-os pelo World ID, a "prova de humanidade".

Também em 2024, a World retomou suas operações no Brasil após um breve período de testes no segundo semestre de 2023. A empresa informou que atingiu a marca de 120 mil usuários com escaneamento de íris realizado menos de um mês após a chegada ao país.

A empresa informou ainda que, desse total, 2.681 usuários realizaram o registro em 2023. Na época, o projeto explicou que a operação era um teste e não descartou o retorno ao país, o que acabou ocorrendo em novembro de 2024.

A Tools for Humanity afirmou também que 540 mil brasileiros baixaram o World App, aplicativo da iniciativa. Ou seja, mais de 400 mil pessoas potencialmente podem realizar a verificação de prova de humanidade e se juntar aos usuários que concluíram a operação.