Por que o capital institucional acelera a adoção cripto

Por Rocelo Lopes*

Durante muito tempo, o debate sobre criptoativos foi conduzido como um confronto ideológico. De um lado, a descentralização como valor absoluto. Do outro, o sistema financeiro tradicional, visto como um antagonista natural.

Dentro dessa lógica, a entrada de capital institucional passou a ser interpretada por parte do mercado como uma ameaça: o início da captura, da centralização e do enfraquecimento dos princípios originais. Essa leitura ignora um ponto fundamental sobre como tecnologias realmente se consolidam.

Institucionalização não é o oposto de descentralização. Em mercados maduros, ela costuma ser o passo necessário para que uma inovação deixe de ser experimental e passe a funcionar em escala, com infraestrutura, previsibilidade e impacto real. O que estamos vivendo hoje no mercado cripto não é uma ruptura de valores, mas uma transição de fase.

Desde o início, as soluções mais consistentes desse ecossistema não nasceram para atender narrativas abstratas, mas problemas concretos do usuário final. Em regiões como a América Latina, onde moedas frágeis, inflação recorrente e restrições de acesso a instrumentos financeiros são parte da realidade cotidiana, cripto sempre foi menos sobre especulação e mais sobre proteção, eficiência e autonomia.

À medida que o mercado amadurece, essa lógica se torna ainda mais clara. Infraestrutura, compliance e escala deixam de ser diferenciais e passam a ser pré-requisitos. É exatamente nesse ponto que o capital institucional começa a desempenhar um papel positivo. A entrada de grandes fundos, bancos e empresas fortalece o mercado por razões objetivas.

Ela amplia liquidez, aumenta o número de participantes, traz capital de longo prazo e impõe um nível maior de responsabilidade sistêmica. O efeito não é o enfraquecimento do ecossistema, mas sua estabilização. No curto e médio prazo, é natural que esses players concentrem sua exposição em ativos mais consolidados, como o Bitcoin, especialmente como reserva de valor. Isso não limita o mercado — ao contrário.

Mais carteiras, maiores volumes e maior previsibilidade reforçam toda a estrutura ao redor. Mas o verdadeiro ponto de inflexão da adoção institucional não está apenas nos ativos de reserva. Ele começa, de forma muito mais silenciosa, nas stablecoins. As stablecoins vêm sendo incorporadas pelas instituições como uma espécie de conta em dólar digital: líquida, programável e global.

Para mercados desenvolvidos, isso representa eficiência. Para economias emergentes, representa algo ainda mais essencial: proteção contra a desvalorização e acesso simplificado a uma moeda forte. Na América Latina, essa dinâmica é particularmente relevante. Países que convivem historicamente com instabilidade monetária veem no dólar uma âncora de valor.

Quando grandes instituições passam a operar com stablecoins, elas não apenas legitimam o instrumento, mas criam um ambiente de maior confiança para o usuário comum, que passa a entender por que esse mercado está evoluindo. No entanto, é importante reconhecer que o dinheiro institucional chegou antes da infraestrutura ideal. Ainda existem gargalos relevantes a serem resolvidos.

O primeiro deles é regulatório. Em diversos países, regulações estão sendo desenhadas com boa intenção, mas com pouca compreensão técnica. O resultado, muitas vezes, é um modelo que eleva excessivamente as barreiras de entrada e acaba inviabilizando startups menores, reduzindo concorrência e inovação. O desafio não é regular menos, mas regular melhor.

O segundo gargalo é tecnológico, especialmente no que diz respeito à privacidade. À medida que ativos digitais passam a ser utilizados por bancos, fintechs e grandes instituições, torna-se essencial garantir confidencialidade de saldos e transações. Transparência absoluta, sem camadas adequadas de privacidade, cria riscos sistêmicos e abre espaço para abusos.

O terceiro desafio é a escalabilidade. Nenhuma blockchain pública hoje consegue, sozinha, operar no mesmo nível de throughput das grandes redes globais de pagamento. Apesar do discurso de capacidade ilimitada, a realidade ainda impõe limites claros. Resolver esse problema é menos uma questão de performance pontual e mais de sustentabilidade do ecossistema como um todo.

Quando esses três pontos convergirem — regulação funcional, privacidade robusta e escalabilidade real — o impacto será estrutural. Pagamentos deixarão de ser um processo intermediado e passarão a ser assinaturas diretas de transações.

O usuário não “envia dinheiro”, ele transfere ativos digitais de sua própria carteira, de forma quase invisível. Nesse cenário, experiências cotidianas mudam completamente. Pagamentos se tornam automáticos, divisões de conta instantâneas, liquidações imediatas. A tecnologia desaparece da interface e passa a operar como infraestrutura silenciosa.

A institucionalização, portanto, não representa o fim da descentralização. Ela marca o início de uma nova etapa: aquela em que os princípios originais finalmente encontram as condições necessárias para funcionar em larga escala. Cripto deixa de ser promessa quando se torna útil para milhões de pessoas ao mesmo tempo. E isso só acontece quando capital, tecnologia e governança evoluem juntos.

*Rocelo Lopes é CEO da Iniciativa Global de Stablecoins da Rezolve Pay.

