Participação de grandes investidores de bitcoin atinge mínima

Grandes detentores de bitcoin agora controlam a menor fatia da oferta da criptomoeda desde o fim de maio, quando o ativo voltou a ultrapassar US$ 100 mil após mais de três meses, segundo a plataforma de análise de sentimento cripto Santiment.

A Santiment publicou no X, na quinta-feira, 5, que as “carteiras de baleias e tubarões” — aquelas que possuem entre 10 e 10 mil bitcoin — caíram para uma mínima de nove meses, passando a representar coletivamente cerca de 68,04% de toda a oferta de bitcoin.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

“Isso inclui um despejo de -81.068 BTC apenas nos últimos 8 dias”, disse a Santiment, enquanto o bitcoin caiu de cerca de US$ 90 mil para US$ 65 mil no mesmo período — uma queda de aproximadamente 27%, segundo dados do CoinMarketCap. No momento da publicação, o bitcoin era negociado a US$ 64.792, acima da mínima de pouco mais de US$ 60 mil registrada nas últimas 24 horas.

Participantes do mercado cripto costumam acompanhar o comportamento dos grandes detentores de bitcoin para identificar sinais de acumulação ou distribuição, já que esses movimentos podem indicar se os grandes investidores acreditam que o ativo atingiu um topo ou se está prestes a iniciar uma nova tendência de alta.

Não são apenas os grandes holders que demonstram cautela. O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, publicou no X, na quarta-feira, que “todo analista de bitcoin agora está baixista”.

O índice Crypto Fear & Greed, que mede o sentimento geral do mercado cripto, caiu para 9 de 100 na sexta-feira — seu nível mais baixo desde meados de 2022, quando o mercado ainda sofria os efeitos do colapso da blockchain Terra.

Enquanto os grandes detentores vêm vendendo, investidores de varejo estão acumulando agressivamente. A Santiment afirmou: “Essa combinação de stakeholders-chave vendendo e varejo comprando é o que historicamente cria ciclos de bear market”.

As chamadas “carteiras camarão”, definidas pela Santiment como aquelas que possuem menos de 0,1 BTC, atingiram uma máxima de 20 meses desde junho de 2024, quando o bitcoin era negociado em torno de US$ 66 mil, antes de cair para US$ 53 mil apenas dois meses depois, em agosto.

No entanto, em dezembro de 2024, o bitcoin alcançou US$ 100 mil pela primeira vez, impulsionado por um mercado em forte alta após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.

Esse grupo agora representa 0,249% da oferta total de bitcoin, o equivalente a cerca de 52.290 BTC.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok