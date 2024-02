Edward Snowden: bitcoin é o maior avanço monetário desde a criação das moedas

O ex-agente da CIA Edward Snowden, que ficou mundialmente famoso após vazar informações confidenciais do governo dos Estados Unidos, afirmou no último domingo, 18, que o bitcoin é o "avanço monetário mais significativo" desde a invenção da cunhagem, que deu origem às moedas. Ele falou sobre o tema em uma publicação no X, antigo Twitter.

"Impopular, mas verdadeiro: o bitcoin é o avanço monetário mais significativo desde a criação da moeda. Se você não acredita em mim ou não entende [do assunto], não tenho tempo para tentar convencê-lo, desculpe", afirmou Snowden na publicação, que já soma mais de 2 milhões de visualizações na rede social.

Após a publicação, Snowden foi questionado por usuários sobre a data em que ele comprou a criptomoeda pela primeira vez. Ele disse que "faz tanto tempo que o FBI literalmente pegou a carteira digital" com as unidades adquiridas, ressaltando que "não gosta de pensar" no valor que a quantia adquirida por ele teria atualmente.

Snowden revelou anteriormente que comprou bitcoin pela primeira vez em 2013. Na época, a criptomoeda estava bem distante do valor atual: o ativo rondava os US$ 500 e, atualmente, está cotado a cerca de US$ 50 mil. Na época, ele usava a criptomoeda para custear a hospedagem do site em que publicou o material confidencial do governo dos Estados Unidos.

No mesmo ano, Snowden foi indiciado por espionagem e acabou perdendo o acesso às criptomoedas que comprou. Desde então, porém, ele tem sido um defensor do projeto e do seu potencial como ativo descentralizado e sem grandes riscos de influência de governos ou grandes empresas.

Snowden criticou a adoção de bitcoin por empresas

Em outubro de 2023, ele afirmou que as grandes empresas mundiais estão adotando o bitcoin como uma forma de "domesticar" a criptomoeda e limitar seu potencial. Na visão dele, a adoção institucional crescente no mercado cripto acaba servindo como uma forma de ocultar o "verdadeiro valor" do bitcoin, pensando em diversos casos de uso reais.

Nesse sentido, ele avaliou que os investidores de varejo deveriam estar focando menos nos números e buscando "se aprofundar na tecnologia e aplicações" que as criptomoedas possuem. Na visão dele, o mercado cripto enfrenta no momento um risco "alto" de controle por parte de diferentes governos.

Por isso, Snowden defendeu que os investidores deveriam focar em "proteger" o bitcoin de um processo de "institucionalização", que ele acredita que será negativo para a criptomoeda ao aumentar o potencial de controle do ativo por parte de entidades centralizadas.

