Gestora de R$ 30 bilhões diz que preço do bitcoin estará "bem acima" de US$ 1 milhão até 2030

Cathie Wood, CEO da Ark Invest, afirmou que o bitcoin atingirá um preço "bem acima" de US$ 1 milhão antes de 2030. Em entrevista na última quinta-feira, 7, Wood, que é responsável por uma gestora com mais de US$ 6 bilhões (R$ 30 bilhões, na cotação atual) em ativos sob gestão, revelou "novas expectativas para o envolvimento institucional" da criptomoeda.

Na visão de Wood, o bitcoin e seu uso por agentes institucionais mudaram desde o lançamento dos primeiros fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. Os fundos foram aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC, em janeiro deste ano, e já acumulam bilhões em investimentos.

A gestora, que é conhecida por ser uma entusiasta da criptomoeda, reafirmou sua convicção sobre o futuro do ativo. A Ark Invest já divulgou diversos relatórios com projeções de preços futuros do ativo e é uma das gestoras com ETFs em negociação nas bolsas dos Estados Unidos.

Na entrevista, Wood explicou que o interesse e o impulso por trás dos ETFs têm forçado até a Ark a reavaliar sua posição otimista em relação ao bitcoin. Anteriormente, o alvo de preço da empresa era de US$ 1 milhão até o ano de 2030. Agora, essa projeção está sendo revista.

"Aquele alvo era antes da SEC nos dar luz verde [para os ETFs], e acho que isso foi um marco importante, e isso antecipou o cronograma [de preço]", explicou Wood.

A líder da Ark Invest ressaltou que nenhum grande banco de investimento - como Morgan Stanley, Merrill Lynch ou Bank of America - ainda se juntou inteiramente ao movimento institucional de adoção de bitcoin, indicando um potencial ainda maior de valorização do ativo.

"Nenhuma plataforma aprovou o bitcoin ainda, então toda essa ação de preço aconteceu antes deles aprovarem, então nem começamos", comentou a gestora. Levando isso em conta, Wood avalia que o alvo de preço de US$ 1 milhão até 2030 agora parece ser "muito conservador".

“Nossa projeção atual está acima disso, está muito acima disso, e com nossas novas expectativas para o envolvimento institucional, o preço incremental que assumimos para as instituições realmente mais que dobrou”, revelou ela, sem fornecer um número exato para onde a criptomoeda poderá chegar.

