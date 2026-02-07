Empresa promete continuar comprando bitcoin mesmo após queda de 50%

O CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, dobrou a aposta na estratégia “bitcoin first” da empresa enquanto o mercado cripto em geral sofreu um dos seus piores drawdowns desde 2022.

"Não houve mudança na estratégia da Metaplanet. Nós vamos continuar acumulando bitcoin, expandindo nossa receita e nos preparando para a próxima fase de crescimento", disse Gerovich na sexta-feira no X.

As ações da Metaplanet na Bolsa de Tóquio fecharam a sexta-feira em queda de 5,56%, a 340 ienes (cerca de US$ 2,16).

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

A empresa ocupa a quarta posição entre as empresas de capital aberto com tesouraria em bitcoin, atrás de Strategy, MARA holdings e Twenty One Capital. A Metaplanet detinha 35.102 na sexta-feira, 6, segundo o BitcoinTreasuries.NET.

Tesourarias de bitcoin estão com perdas não realizadas

Na sexta-feira, o bitcoin estava cerca de 50% abaixo de sua máxima histórica de US$ 126.080 registrada em outubro de 2025. O Crypto Fear & Greed Index, um indicador de sentimento do mercado, caiu para sua menor leitura desde o crash da Terra Luna, em maio de 2022.

Segundo a Coinglass, US$ 1,844 bilhão em posições long em cripto foram liquidadas na quinta-feira.

Empresas que investem em bitcoin também estavam exibindo perdas em seus balanços. A Strategy, maior detentora pública de bitcoin, registrou um prejuízo líquido de US$ 12,4 bilhões no quarto trimestre de 2025, à medida que o bitcoin caiu abaixo do preço médio de compra da empresa, de US$ 76.052.

As ações da Strategy caíram 17% na teleconferência de quinta-feira, mesmo com a empresa afirmando que sua estrutura de capital permanecia “mais forte e resiliente” e que não tinha grandes vencimentos de dívida até 2027.

Tesourarias de bitcoin estão com perdas não realizadas

A divulgação mais recente da Strategy mostrou que a empresa comprou mais 855 BTC na segunda-feira, no valor de cerca de US$ 75 milhões.

Assim como a Strategy, a Metaplanet não sinalizou planos de reduzir a exposição ou vender suas reservas de bitcoin. O custo médio do bitcoin da Metaplanet é de US$ 107.716, segundo o BitcoinTreasuries.NET.

Tesourarias cripto baseadas em ativos diferentes de bitcoin também sentem a pressão. A tesouraria de ether da Bitmine detinha cerca de 1,17 milhão de ether, enquanto acumulava mais de US$ 8,25 bilhões em perdas não realizadas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok