Carreira

O erro que líderes cometem ao ignorar a inteligência emocional nas equipes

A capacidade de lidar com pessoas é o que torna um grupo técnico em um time vencedor

(Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11h12.

Currículo bom, habilidades técnicas afiadas, metas claras. Tudo isso é importante, mas não basta para construir times realmente eficazes

A peça que falta é a inteligência emocional dos profissionais envolvidos. Em um ambiente de trabalho cada vez mais colaborativo, interconectado e rápido, saber lidar com emoções — suas e dos outros — é um diferencial competitivo.

Times com alto desempenho não se formam apenas com talento técnico. Eles precisam de autoconsciência, empatia, comunicação clara e capacidade de lidar com conflitos sem que isso paralise o grupo. As informações foram retiradas da Fast Company.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

Comunicação com segurança psicológica

Sem comunicação, não há equipe. Mas é preciso ir além da troca de informações: é necessário que exista segurança para discordar, perguntar, admitir falhas e propor ideias. É aí que entra a inteligência emocional.

Ela é o que permite que um ambiente de trabalho seja, de fato, colaborativo — sem disputas internas, jogos de ego ou ruídos que desgastam relações.

“A inteligência emocional é o catalisador da segurança psicológica nos times”, diz Debbie Muno, diretora da Genos North America.

Ou seja, times emocionalmente inteligentes se sentem seguros para inovar, errar e ajustar juntos, um pilar essencial da performance.

Construção de confiança e espírito de equipe

Confiança não é um requisito técnico, mas é o que sustenta qualquer grupo de alta performance. Equipes com alto nível de inteligência emocional desenvolvem senso de pertencimento e respeito mútuo.

Em vez de competição interna, há cooperação; em vez de medo de exposição, há apoio para crescimento. Essa conexão emocional transforma uma equipe em um grupo capaz de enfrentar desafios complexos sem desmoronar sob pressão.

Um time é tão forte quanto suas conexões humanas

A habilidade de se conectar, escutar, negociar e manter a calma sob pressão não aparece no LinkedIn, mas é o que define a carreira de muitos líderes. E é por isso que a inteligência emocional precisa ser treinada, desenvolvida e praticada desde o início.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

Ela está por trás da liderança que inspira, da equipe que colabora e da performance que impressiona.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto. 

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira. 

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória

