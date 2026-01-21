Ibovespa sobe forte e renova recorde histórico, próximo dos 170 mil pontos

O Ibovespa abriu a sessão desta quarta-feira, 21, renovando o recorde intradiário aos 168.820 pontos, com alta de 1,53%.

Entretanto, o dia ainda é de aversão a risco global. Tanto que o principal índice acionário da B3 se descola dos Estados Unidos, com Nasdaq, Dow Jones e S&P 500 caindo.

Um dos indicadores que mostram a busca por proteção em meio a conflitos geopolíticos é a forte alta do ouro, que sobe 2,32% por volta das 11h.

O principal destaque do dia é o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no terceiro dia do Fórum de Davos, na Suíça. As falas do republicano são acompanhadas de perto pelo mercado, deviso a ofensiva de Trump para anexar a Groenlândia aos Estados Unidos.

Por que a bolsa sobe tanto?

Segundo especialistas, não há nenhum driver que faz a bolsa bater máximas.

"Não é que o cenário geopolítico ficou tranquilo, não é que Trumo desistiu da Groenlândia ou chegou a um acordo com a China, é mais do mesmo”, diz Enrico Cozzolino, CEO da CZZ Capital.

Ele enfatiza, no entanto, que a bolsa está barata. O múltiplo do Ibovespa está abaixo da média histórica, o que atrai investidores pelo potencial de valorização. A expectativa de corte de taxa de juros também é um dos motivos que impulsiona a bolsa.

“O ano começou quente, os investidores estão comprando Brasil, blue chips, olhando o desconto de tela”, complementa Cozzolino.

É justamente as blue chips que aquecem a bolsa hoje. Vale (VALE3) subia, 1,46%, enquanto Itaú (ITUB4) avançava 2,56% e Petrobras (PETR4) valorizava 1,08% próximo às 11h10.

"A valorização das commodities tem equilibrado o índice mesmo diante de um cenário externo mais cauteloso, e o fluxo segue forte em ativos com receita atrelada a exportações de recursos naturais", pontua Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos.