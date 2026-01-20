Grandes investidores aceleram acumulação de criptomoedas

Dados on-chain indicam que grandes detentores de criptomoedas vêm ampliando suas posições em ether, Chainlink e bitcoin, em um movimento de acumulação estratégica que contrasta com a pressão de venda recente observada entre investidores de varejo. O comportamento sugere uma redistribuição dos ativos, com carteiras de maior porte assumindo exposição enquanto participantes de curto prazo reduzem risco.

No caso do Ethereum, a taxa de staking atingiu um novo recorde de 30% na segunda-feira, com mais de US$ 120 bilhões em ether bloqueados na rede, segundo a Token Terminal. O patamar histórico aponta para um aumento da participação institucional no ecossistema.

Nesta terça-feira, 20, a empresa de mineração Bitmine Immersion realizou staking adicional de 86.848 ETH, avaliados em US$ 279,4 milhões. Com isso, o total da companhia em staking chegou a 1,77 milhão de ETH, no valor aproximado de US$ 5,65 bilhões, de acordo com dados da Arkham Intelligence.

Além disso, uma carteira recém-criada retirou US$ 10 milhões em Ethereum de uma exchange, reforçando os sinais de acumulação da principal altcoin. Para Jimmy Xue, cofundador e COO do protocolo de rendimento quantitativo Axis, o bloqueio de fundos reduz a liquidez disponível nas plataformas de negociação e altera o equilíbrio entre oferta e demanda, o que pode ampliar o impacto de uma demanda futura.

Segundo ele, manter participações relevantes também permite que instituições participem da governança da rede e exerçam influência sobre atualizações do protocolo.

A tendência se estende a outras altcoins. Dados da CryptoQuant mostram que, desde meados de dezembro, o mercado à vista tem concentrado maior volume médio de ordens associadas a grandes investidores, enquanto o varejo permanece mais ativo no mercado futuro. Xue avalia que essa divergência costuma indicar uma transferência de ativos de traders de curto prazo para detentores de longo prazo, o que pode sinalizar um enfraquecimento da pressão de venda, embora não represente garantia de reversão de tendência.

No Bitcoin, a demanda institucional também apresenta crescimento. Ki Young Ju, CEO da CryptoQuant, afirmou que 577.000 bitcoins, avaliados em cerca de US$ 53 bilhões, foram adicionados no último ano e continuam entrando, com destaque para carteiras de custódia nos Estados Unidos que geralmente mantêm entre 100 e mil BTC cada.

Apesar do movimento de acumulação, os preços seguem pressionados. O ether recua 3,3% nas últimas 24 horas e é negociado pouco abaixo de US$ 3.1 mil, segundo o CoinGecko. Já os 100 maiores investidores de Chainlink acumularam 16,1 milhões de LINK desde meados de novembro de 2025, período em que o ativo era negociado em torno de US$ 13. A Santiment observou que, enquanto o varejo vende por receio e incerteza, investidores considerados mais sofisticados tendem a ampliar posições em preparação para movimentos futuros do mercado.

