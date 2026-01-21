Oscar 2026: quando sai a lista de indicados? Veja horário e onde assistir

O coração de Hollywood volta a bater mais forte nesta semana. A 98ª edição do Oscar já tem data marcada: 15 de março de 2026, e o anúncio dos indicados será realizado nesta quinta-feira, 22, a partir das 10h30.

O Brasil chega com nomes de peso e produções que já conquistaram respeito nos festivais internacionais. O grande protagonista é O Agente Secreto, que deve receber indicações às categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator para Wagner Moura, cuja performance tem sido descrita como arrebatadora.

Mas não para por aí. A cineasta Petra Costa busca repetir o feito de Democracia em Vertigem com o documentário Apocalipse nos Trópicos, enquanto o curta-metragem Amarela, de André Hayato Saito, corre por fora com chances reais de indicação.

Onde assistir o anúncio dos indicados ao Oscar de 2026?

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revela os nomes dos indicados nesta quinta-feira, 22 de janeiro. A cerimônia de anúncio começa às 10h30 (horário de Brasília).

Para quem deseja conferir cada nome em tempo real, a transmissão será feita diretamente pelo site da Academia (Oscar.org). O evento será apresentado em inglês pela dupla Danielle Brooks e Lewis Pullman.

Além do site, as redes sociais oficiais da premiação (YouTube e Instagram) também farão o acompanhamento ao vivo.

Favoritos ao Oscar de 2026

No cenário global, o caminho não será fácil. Após vencer o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet deve ser um dos favoritos da temporada. O épico Uma Batalha Após a Outra também é visto como um forte candidato a dominar as categorias de Direção e Roteiro.

Completam a lista de favoritos o norueguês Valor Sentimental e o estilizado Marty Supreme.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª cerimônia de premiação será realizada no dia 15 de março.