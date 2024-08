Donald Trump anuncia apoio a projeto de cripto liderado por filhos do ex-presidente

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou nesta quinta-feira, 22, o seu apoio a um projeto cripto liderado por dois dos seus filhos, Donald Trump Jr. e Eric Trump. Até o momento, porém, não foram divulgados muitos detalhes sobre a iniciativa dos empresários.

Trump fez uma publicação na rede social Truth Social, afirmando que estava na hora de "tomar uma posição contra os grandes bancos e as elites financeiras". "Durante muito tempo tempo, o norte-americano médio foi pressionado pelos grandes bancos e pelas elites financeiras", disse ainda o político.

Em seguida, ele compartilhou o link para o canal do projeto no Telegram que foi criado em 7 de agosto e conta com mais de 26 mil inscritos até o momento. A iniciativa foi batizada de "The DeFiant Ones", ou Os Desafiantes em tradução livre, e tem sido divulgada pelos filhos de Trump.

Uma publicação recente no canal informa que "nos próximos dias, compartilharemos algumas atualizações e anúncios importantes". O que se sabe até o momento é que o projeto envolverá o segmento de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) e terá como foco o mercado financeiro.

Eric Trump chegou a prometer que o projeto iria "estremecer" o setor bancário. A Forbes afirmou em reportagem recente que a iniciativa deve incluir uma alternativa para as contas bancárias atuais, além de envolver o mercado imobiliário, com acesso facilitado a colaterais.

Em entrevista ao Washington Post, Eric Trump comentou que "“essencialmente, mais de metade deste país neste momento não pode ser bancarizado. O que significa que serão rejeitados para a maioria dos empréstimos da maioria das instituições. Mas com esta tecnologia, eles poderiam ter a capacidade de serem aprovados ou negados quase instantaneamente por um credor com base na matemática, não na política. O dinheiro poderia estar na conta deles em minutos, não em meses".

Recentemente, Donald Trump Jr. também pediu para que os apoiadores de Trump tomem cuidado com possíveis golpes envolvendo a criação de criptomoedas meme com o nome do ex-presidente dos Estados Unidos ou usando seus slogans de campanha e falas famosas. Até o momento, não há indicação de que o projeto dos filhos de Trump envolverá uma criptomoeda meme.

O movimento dos filhos de Donald Trump ocorre em meio a um esforço de aproximação do ex-presidente com o mercado de criptoativos, cortejando possíveis eleitores e doadores de campanha durante as eleições presidenciais deste ano. Ele chegou a se descrever como um "criptopresidente" e prometeu medidas para impulsionar o setor nos Estados Unidos.