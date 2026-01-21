Condições de mercado do bitcoin sinalizam melhora, aponta Glassnode

As condições do mercado à vista de bitcoin estão apresentando sinais iniciais de melhora, com aumento no volume de negociação e redução da pressão do lado vendedor, segundo analistas da Glassnode.

Houve uma elevação “modesta” no volume de negociação à vista de bitcoin, “enquanto o desequilíbrio líquido entre compras e vendas rompeu acima de sua banda estatística superior”, relatou a Glassnode na segunda-feira, 19.

Isso sinaliza uma “redução clara na pressão vendedora”, mas, apesar disso, a demanda à vista “permanece frágil e irregular”, acrescentou a empresa.

O bitcoin caiu quase 3% desde a máxima do fim de semana em US$ 95.450, sendo negociado em torno de US$ 92.550 no momento da redação, enquanto os mercados continuam digerindo os desdobramentos da mais recente escalada na guerra comercial entre EUA e UE.

O ativo ainda acumula alta de 6% desde o início do ano.

“No geral, o bitcoin permanece em consolidação, mas as condições internas estão melhorando”, afirmou a Glassnode, acrescentando que os mercados estão sendo gradualmente reconstruídos.

“Embora o posicionamento defensivo persista, o fortalecimento da dinâmica do lado comprador e o renovado interesse institucional sugerem uma reconstrução gradual em direção a uma estrutura de mercado mais construtiva.”

Bitcoin tratado como proteção de portfólio

Gracie Lin, CEO da OKX Singapura, disse ao Cointelegraph na terça-feira, 20 que o relatório sugere que o mercado absorveu grande parte da realização de lucros do fim de 2025 e que a pressão vendedora está diminuindo.

“Os detentores de longo prazo parecem menos inclinados a vender a cada rali, enquanto os fluxos de ETFs continuam mostrando instituições comprando nas correções”, afirmou.

“Com novas manchetes sobre tarifas, sinais de crescimento mais fracos em partes da região Ásia-Pacífico e preços recordes do ouro como pano de fundo, isso fortalece o argumento de que o Bitcoin está sendo tratado menos como uma negociação de curto prazo e mais como uma proteção de portfólio — mesmo que a volatilidade continue sendo uma característica do ativo.”

Queda de liquidez como precursora de um rali

Analistas da Swissblock afirmaram que a queda no crescimento da rede Bitcoin e a recente drenagem de liquidez se assemelham às condições observadas em 2022.

Níveis semelhantes da rede naquela época “desencadearam uma fase de consolidação do bitcoin à medida que o crescimento da rede começou a se recuperar, mesmo enquanto a liquidez permanecia fraca e atingia o fundo”, acrescentaram.

“A história mostra que o aumento subsequente em ambas as métricas alimentou o grande mercado de alta”, disse a Swissblock.

