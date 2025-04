Strategy anuncia nova compra de bitcoin com investimento de R$ 1,6 bilhão

A Strategy, antiga MicroStrategy, anunciou nesta segunda-feira, 14, que realizou uma nova compra de bitcoins. Ao todo, a companhia investiu US$ 285 milhões (R$ 1,66 bilhão, na cotação atual) na criptomoeda, expandindo suas reservas e mantendo um movimento intenso de aquisições do ativo.

Michael Saylor, presidente do conselho da empresa, informou que, agora, a Strategy conta com uma reserva de 531.644 unidades da criptomoeda. Nesta aquisição, as compras ocorreram entre os dias 7 e 13 de abril e o preço médio pago por unidade foi de US$ 82,6 mil.

De acordo com informações divulgadas pela Strategy, as reservas da companhia são avaliadas atualmente em US$ 45 bilhões. O preço médio por unidade de bitcoin adquirida é de US$ 67.556, com um custo total para a empresa estimado em US$ 35,9 bilhões.

Os dados indicam que, no momento, a empresa conta com um lucro não realizado de pouco menos de US$ 10 bilhões. Entretanto, a companhia não deu nenhum indicativo de que pretende vender essas unidades e embolsar os lucros no curto prazo, acreditando no potencial da criptomoeda.

As aquisições da semana passada contaram com recursos obtidos a partir de uma nova venda de ações da Strategy. A empresa adotou uma estratégia para compras de bitcoin que combina ofertas secundárias de ações e emissões de títulos de dívida privada.

Informações divulgadas pela empresa apontam que a Strategy ainda pode emitir e oferecer para investidores cerca de US$ 2,08 bilhões em ações, que poderiam ser usadas para realizar novas compras de bitcoin. O plano atual da companhia envolve investimentos de ao menos US$ 42 bilhões no ativo nos próximos anos.

O movimento intenso de compras da criptomoeda pela Strategy, em especial a partir de novembro de 2024, tem sido uma fonte de demanda relevante para o ativo. As aquisições ocorrem independente de movimentos de alta ou de queda da criptomoeda.

No final de março, a Strategy ultrapassou pela primeira vez a marca de 500 mil unidades de bitcoin adquiridas. Desde então, a companhia segue realizando compras semanais da criptomoeda, que é usada como um ativo de reserva de valor no seu patrimônio.

