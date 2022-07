Tesla relata lucro de US$ 64 milhões com venda de bitcoin e continua sendo 2ª maior investidora

A decisão da Tesla de descarregar a maioria de seus tesouros de bitcoin rendeu à empresa um grande lucro no segundo trimestre, mesmo quando os preços das criptomoedas caíram em um mercado de baixa.

Nos primeiros seis meses de 2022, a Tesla registrou US$ 170 milhões em perdas por redução ao valor recuperável “resultantes de mudanças no valor contábil” de suas participações em bitcoin, de acordo com um formulário oficial 10-Q arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ou SEC. Depois de vender 75% de seu estoque de bitcoin por dólares no segundo trimestre, a empresa obteve um ganho líquido de US$ 64 milhões.

Em finanças, uma perda por redução ao valor recuperável ocorre quando o valor justo de um ativo detido por uma empresa cai abaixo do valor contábil do investimento.

A Tesla registrou lucro por ação de US$ 2,27 no segundo trimestre, com receita de US$ 16,93 bilhões. Embora a lucratividade tenha caído em comparação com o primeiro trimestre, ela subiu em relação aos níveis de um ano atrás. No entanto, a lucratividade da empresa foi impactada pelo aumento da inflação e pela crescente concorrência por células de bateria.

A fabricante de veículos elétricos ainda tem 10.800 BTC em seus livros, de acordo com o Bitcoin Treasuries, o que a mantém na posição de segunda empresa de capital aberto a possuir mais unidades da criptomoeda em suas reservas. A um preço atual de cerca de US$ 22.000 por bitcoin, os ativos digitais da Tesla valem cerca de US$ 237 milhões.

A divulgação do 10-K não revelou novos insights sobre a estratégia de ativos digitais da Tesla. No entanto, a empresa afirmou que pode aumentar ou diminuir suas participações ao longo do tempo:

“Como em qualquer investimento e consistente com a forma como gerenciamos contas de caixa e equivalentes de caixa baseadas em moeda fiduciária, podemos aumentar ou diminuir nossas participações em ativos digitais a qualquer momento com base nas necessidades do negócio e em nossa visão de mercado e condições ambientais. ”

