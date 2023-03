Próxima grande atualização da Ethereum ganha data após adiamento

O desenvolvedor Tim Beiko revelou nesta quinta-feira, 16, a data para a implementação da atualização Shanghai na Ethereum, o maior conjunto de mudanças na rede desde a realização do "The Merge" em setembro de 2022. Segundo ele, ela será realizada dia 12 de abril, após a conclusão dos seus testes e o adiamento em relação à previsão inicial, de março de 2023.

Beiko não mais detalhes em um post no Twitter com o anúncio, apenas que a atualização será realizada por volta das 7h27, no horário de Brasília. O adiamento da atualização havia sido anunciado em 2 de março. À época, Beiko, que coordena o projeto, explicou que a decisão foi tomada para haver um período de tempo razoável após a conclusão dos testes para garantir o sucesso da atualização.

A grande novidade que a Shanghai vai trazer é a opção para os validadores da Ethereum sacarem os ethers depositados na rede, uma nova exigência para a atuação como verificador de transações que surgiu com a mudança no mecanismo de consenso da rede. Com o "The Merge", o blockchain substituiu a prova de trabalho (proof-of-work, em inglês) pela prova de participação (proof-of-staking).

A partir da mudança, os validadores precisam depositar uma quantidade de ether na rede - prática chamada de staking, com a escolha para verificar transações dependendo do montante depositado. Além disso, os validadores também recebem recompensas na criptomoeda pelo trabalho que realizam. Entretanto, os saques desses fundos não estão disponíveis desde setembro.

Para manter a estabilidade e a segurança da rede, os saques de ether serão dinâmicos e dependerão de quantos validadores optarem por retirar suas participações após a atualização. Os validadores devem passar por um processo de duas etapas envolvendo uma fila de saída e um período para retirada, o que fará com que os saques aconteçam gradualmente ao longo do tempo, evitando um despejo que poderia desvalorizar a criptomoeda.

Validadores da Ethereum

O número de saques permitidos em um período de 24 horas vai ser o equivalente a apenas 0,40% do total de ethers atualmente em staking. Apenas cerca de 2.200 saques podem ser processados por dia. Se cada um dos 2.200 validadores retirarem todos os seus 32 ethers bloqueados por dia, isso representaria apenas cerca de 70 mil ethers, uma pequena fração dos 17,6 milhões atualmente em staking.

Atualmente, há 17,1 milhões de ethers mantidos em staking na Beacon Chain, a rede para depósitos da Ethereum, o que equivale a um pouco mais de 14% de toda o suprimento circulante do token nativo do blockchain. A preços atuais, o montante está avaliado em mais de US$ 30 bilhões.

Ao falar sobre o período de testes, Beiko destacou que os desenvolvedores encontraram alguns problemas nos saques. Enquanto os depósitos estavam sendo processados, o processo não funcionou tão bem quanto poderia porque vários validadores da rede de testes não atualizaram seu software de cliente antes da atualização.

Beiko culpou os validadores da rede de testes por terem "menos incentivo" para fazer a atualização, uma vez que a rede de testes "não vale nada", mas espera que os validadores façam os ajustes adequados antes da atualização na rede principal da Ethereum. Para a consultoria Bernstein, a atualização pode ser o próximo "grande catalisador" de preço para a rede

