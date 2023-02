Desenvolvedores da Ethereum concluem 'ensaio' de próxima grande atualização

A rede de teste Sepolia do blockchain Ethereum passou nesta terça-feira, 28, por uma atualização bem-sucedida na qual foi simulada a Shanghai, a próxima grande mudança no projeto e que está programada para ser implementada na rede principal ainda em março deste ano.

O ensaio foi batizado de “Shapella”, uma combinação dos nomes da Shanghai e da Capella, uma outra atualização que foi implementada com sucesso na rede de testes em 28 de fevereiro. Enquanto a primeira é focada nos clientes na camada de funcionamento do blockchain, a segunda foca na camada de consenso, onde as transações são validadas.

A Shanghai é a atualização da Ethereum mais aguardada pelo mercado em 2023. Uma das principais mudanças que serão implementadas pela atualização vai permitir que os validadores transfiram os valores em ether que eles depositaram na rede para participar do seu novo mecanismo de consenso, com isso conseguindo realizar seus lucros com a operação.

Após a atualização "The Merge", em setembro de 2022, o blockchain passou a ter uma nova forma de validar transações. Para tornarem-se validadores da rede, os interessados precisavam fazer o depósito, também conhecido como staking, de 32 ethers. O processo ficou conhecido como prova de participação (proof-of-stake, em inglês).

Com a atualização, eles agora poderão sacar as recompensas acumuladas durante o período que seu ether ficou bloqueado e continuar validando, enquanto aqueles que desejarem sacar totalmente suas participações também poderão fazê-lo, deixando de ser validadores da rede.

O próximo passo antes da atualização Shanghai ser implementada na rede principal será liberar a atualização em outra rede de testes, a Goerli, o que deve ocorrer em março. Até o momento, os desenvolvedores da Ethereum não informaram uma data exata para a conclusão do processo, mas mantiveram a previsão de terminar as mudanças até o fim do próximo mês.

Uma análise recente da Binance Research apontou que a prática de staking no blockchain ainda tem um grande potencial de crescimento. Atualmente, 14,3% de toda a oferta disponível de ether está depositada, número bem inferior ao de outros protocolos com mecanismo semelhante, caso da Cardano, com 71,8%, e da Avalanche, com 63,7%.

"Pode-se argumentar que muitos grupos de indivíduos esperam a que Shanghai para depositar o seu ether, pois as retiradas removeriam o risco de liquidez e a incerteza de um período de bloqueio indefinido anteriormente", destacou o relatório sobre a Ethereum.

