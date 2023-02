Próxima atualização da Ethereum poderá ser 'grande catalisadora' de preço

A Ethereum, um dos principais blockchains do mercado cripto, vai passar em março deste ano por uma nova atualização, apelidada de Shanghai. Para os analistas do Bernstein, um dos principais gestores de patrimônio do mundo, esse evento pode ser o próximo "grande catalisador" de preço para a rede.

Em um relatório divulgado nesta segunda-feira, 6, os analistas da companhia destacaram que o blockchain tem registrado uma atividade "mais saudável" por parte dos seus usuários recentemente. Um dos fatores para isso foi um aumento do interesse em tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês), apoiado no lançamento de um jogo pelo Yuga Labs.

Dados divulgados pelo Bernstein apontam que as taxas diárias de transações cobradas na Ethereum mais que dobraram desde o início de 2023, passando de US$ 2 milhões para um intervalo entre US$ 4 milhões e US$ 6 milhões. Ao mesmo tempo, a criptomoeda da rede, o ether, valorizou cerca de 35% conforme o mercado registra um movimento de recuperação.

Os analistas destacam ainda que o ether tem mantido um comportamento desinflacionário, ou seja, mais criptomoeda tem sido queimada do que gerada, reduzindo sua oferta disponível. Essa característica pode ser positiva pensando em preço, já que tende a gerar uma valorização com aumento de demanda.

O caráter desinflacionário da criptomoeda surgiu após a atualização "The Merge", que mudou o mecanismo de consenso da Ethereum para a prova de participação ("proof-of-stake"). Com a mudança, a quantidade de ether gerada no processo de validação caiu, enquanto as taxas de transações passaram a ser queimadas. Quando o volume de negociações é alto, há mais queima do que geração do ativo.

Na visão do Bernstein, a tendência é de uma continuidade dessa desinflação devido à demanda e à atividade crescente no blockchain. "Acreditamos que o bitcoin e o ether permanecem relativamente bem até aqui e veremos um posicionamento gradual baseado em convicção", projeta.

Nesse sentido, os analistas consideram que a atualização Shanghai, prevista para ocorrer na metade de março deste ano, pode acabar sendo o próximo grande acontecimento que influenciará no comportamento dos usuários na Ethereum e investidores e, consequentemente, no preço do ether.

Com a atualização, será possível sacar o ether que foi depositado na rede como parte do novo processo de validação. A medida pode atrair mais pessoas para participar do mecanismo, mas os analistas afirmam que será preciso ter cautela com essa novidade.

O relatório aponta preocupações com a oferta de ether não-depositado na Ethereum, já que 70% do total depositado está sob controle de grupos descentralizados de validadores, como o LIDO, ou de corretoras de criptomoedas. Nesse caso, as liberações da criptomoeda no mercado poderão influenciar negativamente nos preços.

Já os 30% restantes estão depositados diretamente na rede, e o Bernstein não acredita que ele pertença a detentores com foco em ganhos de curto prazo. Apesar de uma cautela em relação à Shanghai, os analistas da companhia acreditam que a Ethereum poderá ter "uma maior convicção de investimento nos mercados à vista, à medida que os medos diminuem".

