Atualização da Ethereum que irá liberar US$ 28 bilhões é adiada por desenvolvedores

Os desenvolvedores da Ethereum anunciaram o adiamento da tão esperada atualização Shangai em aproximadamente duas semanas.

Inicialmente estimado para o final de março, a atualização Shangai provavelmente será implementada no início de abril. A mudança da data de implementação foi anunciada durante uma reunião dos desenvolvedores da Ethereum em 2 de março.

Durante a reunião, os principais desenvolvedores da rede líder de contratos inteligentes chegaram a um consenso de que o hard fork ocorreria cerca de quinze dias após o lançamento da rde de testes Goerli, que foi programada para 14 de março. A rede de testes Goerli servirá de base para o ensaio geral final para o hard fork Shangai antes do seu lançamento na rede principal da Ethereum.

So looks like Goerli testnet is getting upgraded to Shapella

Epoch: 162304

Time: 3/14/2023, 10:25:36 PM UTC

See ya on the other side!

— terence.eth (@terencechain) March 2, 2023