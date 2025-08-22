Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Preço do bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão até 2030, diz CEO da Coinbase

Brian Armstrong demonstrou otimismo em relação à trajetória da criptomoeda e projeta novos recordes nos próximos anos

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 12h00.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

Brian Armstrong, CEO da Coinbase, afirmou nesta semana que o bitcoin tem potencial para valer US$ 1 milhão até 2030. A projeção do líder da maior corretora dos Estados Unidos implicaria em um salto no valor da criptomoeda, atualmente cotada na casa dos US$ 112 mil.

O executivo falou sobre o tema durante uma participação em um podcast. Armstrong não costuma compartilhar publicamente as suas projeções sobre o futuro dos ativos digitais, e os comentários desta semana acabaram chamando a atenção do mercado de criptomoedas.

"Eu acho que nós vamos ver o nível de US$ 1 milhão por bitcoin até 2030", comentou o CEO. O executivo também foi questionado sobre qual seria a sua projeção para o crescimento anual médio da criptomoeda, mas ele não compartilhou um número específico.

Mesmo assim, a projeção de Armstrong implicaria em uma forte valorização da criptomoeda ao longo dos próximos anos, além de uma série de novos recordes de preço potenciais. O otimismo do CEO da Coinbase também tem sido compartilhado por outros executivos importantes.

Projeções de bitcoin a US$ 1 milhão ganham força

Recentemente, Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter e da empresa de pagamentos Block, afirmou que também esperada que o bitcoin chegue a US$ 1 milhão até 2030. Ele acredita que a criptomoeda teria, inclusive, potencial para superar esse marco.

Já a gestora Ark Invest, comandada por Cathie Wood, revisou a sua projeção para a criptomoeda em julho. Agora, a expectativa é que o ativo chegue ao final de 2030 podendo valer até US$ 3,8 milhões, considerando o cenário mais otimista apresentado pela gestora.

Eric Trump, empresário e filho do presidente dos Estados Unidos, também disse nesta semana que espera que o bitcoin supere os US$ 1 milhão em algum momento, mas não compartilhou uma data exata. Ele afirmou que o ativo deve chegar a US$ 175 mil até o final deste ano.

Os comentários refletem um otimismo crescente em relação ao futuro da criptomoeda em meio à forte adoção por agentes institucionais. A demanda pela criptomoeda tem crescido, enquanto a sua oferta disponível segue estável ou em queda, impulsionando o preço da moeda digital.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Nubank lança primeiro ETF no Brasil de contratos futuros do bitcoin

Bitcoin hoje: criptomoeda sobe para US$ 115 mil, mas tem tendência negativa, segundo especialista

Evento focado em 'dólar digital' terá participação de executivos do Google, Citi, Visa e PayPal

Filho de Donald Trump diz que 'não há dúvidas' de que bitcoin vai valer US$ 1 milhão

Mais na Exame

Mundo

'Venezuela é o início das ações de Trump contra a esquerda na América Latina', diz especialista

Negócios

‘Brasil pode se tornar um dos mercados mais importantes da H&M no mundo’, diz CEO global da H&M

ESG

COP30 fica em Belém: em reunião com ONU, Brasil rejeita mudança e diz que pedem 'solução milagrosa'

Mercados

Ibovespa dispara quase 2% após discurso de Powell no simpósio de Jackson Hole