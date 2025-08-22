Preço do bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão até 2030, diz CEO da Coinbase

Brian Armstrong, CEO da Coinbase, afirmou nesta semana que o bitcoin tem potencial para valer US$ 1 milhão até 2030. A projeção do líder da maior corretora dos Estados Unidos implicaria em um salto no valor da criptomoeda, atualmente cotada na casa dos US$ 112 mil.

O executivo falou sobre o tema durante uma participação em um podcast. Armstrong não costuma compartilhar publicamente as suas projeções sobre o futuro dos ativos digitais, e os comentários desta semana acabaram chamando a atenção do mercado de criptomoedas.

"Eu acho que nós vamos ver o nível de US$ 1 milhão por bitcoin até 2030", comentou o CEO. O executivo também foi questionado sobre qual seria a sua projeção para o crescimento anual médio da criptomoeda, mas ele não compartilhou um número específico.

Mesmo assim, a projeção de Armstrong implicaria em uma forte valorização da criptomoeda ao longo dos próximos anos, além de uma série de novos recordes de preço potenciais. O otimismo do CEO da Coinbase também tem sido compartilhado por outros executivos importantes.

Projeções de bitcoin a US$ 1 milhão ganham força

Recentemente, Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter e da empresa de pagamentos Block, afirmou que também esperada que o bitcoin chegue a US$ 1 milhão até 2030. Ele acredita que a criptomoeda teria, inclusive, potencial para superar esse marco.

Já a gestora Ark Invest, comandada por Cathie Wood, revisou a sua projeção para a criptomoeda em julho. Agora, a expectativa é que o ativo chegue ao final de 2030 podendo valer até US$ 3,8 milhões, considerando o cenário mais otimista apresentado pela gestora.

Eric Trump, empresário e filho do presidente dos Estados Unidos, também disse nesta semana que espera que o bitcoin supere os US$ 1 milhão em algum momento, mas não compartilhou uma data exata. Ele afirmou que o ativo deve chegar a US$ 175 mil até o final deste ano.

Os comentários refletem um otimismo crescente em relação ao futuro da criptomoeda em meio à forte adoção por agentes institucionais. A demanda pela criptomoeda tem crescido, enquanto a sua oferta disponível segue estável ou em queda, impulsionando o preço da moeda digital.

