Professor de Harvard admite que errou ao prever que bitcoin valeria apenas US$ 100

Kenneth Rogoff, que também foi economista-chefe do FMI, disse que subestimou a capacidade do bitcoin de concorrer com moedas fiduciárias

Bitcoin: professor de Harvard admitiu erro sobre criptomoeda (Harvard Business School/Divulgação)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 14h45.

Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 15h19.

Kenneth Rogoff, professor de Harvard e ex-economista-chefe do FMI, chamou a atenção em 2018 ao afirmar que era mais provável que o bitcoin chegasse em 2028 valendo US$ 100 do que US$ 100 mil. Mas, nesta semana, ele fez uma publicação nas redes sociais em que admitiu que estava errado.

Rogoff relembrou o caso no X, antigo Twitter. Em entrevista à CNBC, ele havia projetado que a criptomoeda despencaria nos próximos anos devido a efeitos da regulação do mercado cripto. "Eu acho que ele vai valer uma pequena fração do que vale agora", disse.

"Basicamente, se você tira a possibilidade de uso para lavagem de dinheiro e evasão fiscal, os verdadeiros casos de uso como um veículo de transação são bem pequenos", disse o economista. Por isso, ele acreditava que o bitcoin perderia quase todo o valor em poucos anos.

Depois de admitir que estava enganado, Rogoff disse que seu erro ocorreu devido a uma combinação de três fatores. O primeiro era que "eu estava otimista demais com a possibilidade de os EUA se conscientizarem sobre a regulamentação sensata das criptomoedas".

"Por que os formuladores de políticas iriam querer facilitar a sonegação fiscal e as atividades ilegais?", questionou. A afirmação indica que o professor segue associando o bitcoin a usos criminosos, e que a regulação nos Estados Unidos não estaria abordando esses temas.

O segundo fator, disse, é que "eu não imaginava como o bitcoin competiria com moedas fiduciárias para servir como meio de transação preferencial na economia subterrânea global de US$ 20 trilhões. Essa demanda impõe um piso ao seu preço".

"Em terceiro lugar, eu não previ uma situação em que os reguladores, e especialmente o regulador-chefe, seriam capazes de descaradamente reter centenas de milhões (senão bilhões) de dólares em criptomoedas, aparentemente sem consequências, dado o flagrante conflito de interesses", comentou.

Apesar de manter uma posição crítica em relação ao bitcoin e às criptomoedas, o economista também disse que "se os Estados Unidos enfrentarem uma crise de dívida nos próximos quatro a cinco anos, provavelmente será muito bom para os criptoativos, se não imediatamente, pelo menos a longo prazo".

