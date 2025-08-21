Filho de Donald Trump diz que 'não há dúvidas' de que bitcoin vai valer US$ 1 milhão

Eric Trump: filho do presidente dos EUA elogiou o bitcoin (Spencer Platt/Getty Images)
Editor do Future of Money
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17h25.
Eric Trump, filho do presidente Donald Trump, afirmou na última quarta-feira, 20, que "não há dúvidas" de que o bitcoin vai valer US$ 1 milhão em algum momento. Ele também compartilhou a sua projeção pessoal de que a criptomoeda vai terminar 2025 valendo US$ 175 mil, o que configuraria um novo preço recorde.
Trump falou sobre o ativo durante a sua participação no encontro anual de Jackson Hole, um dos mais importantes para a economia internacional. Nele, o empresário compartilhou elogios à criptomoeda e disse que tem se dedicado cada vez mais ao mercado cripto.
Em sua fala, Trump chegou a afirmar que seria um "maximalista do bitcoin". O termo se refere a investidores que não veem valor em outras criptomoedas e defendem que o bitcoin seria o único ativo digital com real potencial e utilidade no mercado para ter uma adoção em massa.
O filho do presidente dos Estados Unidos disse que o sistema financeiro atual está cheio de "falhas" e que o bitcoin e a tecnologia blockchain seriam capazes de solucionar esses problemas. Entre as principais vantagens da tecnologia, ele citou a capacidade de realizar transações mais rapidamente.
De acordo com Eric Trump, a criptomoeda tem potencial para valorizar cada vez mais. Ele acredita que é uma questão de tempo até que o ativo chegue a um preço de US$ 1 milhão por unidade. O valor seria 10 vezes maior que a cotação atual da moeda digital, acima dos US$ 100 mil.
Trump também revelou que já dedica "50%" do seu tempo a iniciativas no mercado de criptomoedas. Desde a campanha presidencial do pai, ele e seus irmãos têm participado cada vez mais do setor, lançando ou investindo em diversas iniciativas na área.
Um dos principais negócios que conta com o apoio da família Trump é o World Liberty Financial, que busca usar a tecnologia blockchain para desenvolver um mercado financeiro mais inclusivo. O projeto também lançou uma stablecoin própria pareada ao dólar, a USD1.
A American Data Center, uma empresa de Eric e Donald Trump Jr., também anunciou em março uma fusão com a American Bitcoin. A nova companhia vai se fundir com a mineradora Gryphon Digital Mining como forma de abrir as suas ações na bolsa de Nasdaq.
