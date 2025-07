Block, do criador do Twitter, entra no S&P 500 e será a 2ª empresa de cripto no índice

A Block Inc., criada pelo fundador do Twitter Jack Dorsey, será a segunda empresa do mercado de criptomoedas a ingressar no S&P 500. O índice, que é um dos principais do mercado financeiro global, incluiu as ações da corretora Coinbase em maio e agora contará com os papéis de outra companhia do mundo cripto.

A inclusão da Block no S&P 500 foi anunciada na última sexta-feira, 18, e passará a valer a partir da próxima quarta-feira, 23. A companhia vai substituir a Hess Corp, que atua no segmento de petróleo e agora deixa o índice depois da sua aquisição pela Chevron.

Com isso, a Block será a segunda empresa do mercado de criptomoedas que vai compor o índice. A novidade foi anunciada dois meses depois da inclusão da Coinbase, que substituiu Discover Financial Services. A inclusão leva em conta a capitalização de mercado da companhia.

O índice acompanha as ações das 500 empresas mais valiosas das bolsas de valores dos Estados Unidos. Por isso, a entrada de empresas de cripto é mais um símbolo do crescimento e consolidação do setor ao longo dos últimos anos, incluindo no mercado de ações.

A Block foi criada em 2009 por Jack Dorsey, na época com o nome Square Inc. O foco da companhia é o setor de meios de pagamento, usando tecnologias digitais para trazer mais velocidade e custos menores para os usuários. Nos últimos anos, ela passou a investir na tecnologia blockchain.

O aplicativo da empresa permite investimentos em ações e no bitcoin. A Block também lançou a Bitkey, uma carteira para autocustódia de criptoativos, e a Proto, um sistema de mineração de bitcoin. O IPO (oferta pública inicial de ações) da empresa ocorreu em 2015.

Dados referentes ao ano de 2024 indicam que a Block conta com mais de 57 milhões de usuários e 4 milhões de vendedores, processando mais de US$ 241 bilhões em pagamentos. A empresa também conta com uma reserva corporativa de bitcoin, criada em outubro de 2020.

Apesar da inclusão no S&P 500 ainda não ter ocorrido, as ações da empresa de Jack Dorsey já foram beneficiadas pelo anúncio. Os papéis subiram 10% na última sexta-feira e operam em alta de 7% nesta segunda-feira, 21. A tendência é que as ações subam ainda mais devido à exposição automática que fundos ganharão após a inclusão no índice.

