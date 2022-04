Preço da criptomoeda ApeCoin dispara 50% com novos rumores sobre metaverso

A criptomoeda ApeCoin (APE), criada pela Yuga Labs, empresa responsável por algumas das coleções de NFTs mais populares do mundo, como Bored Ape Yacht Club e Mutant Ape Yacht Club, disparou nos últimos dias, com uma alta de preço de mais de 50% na última semana e quase 30% nas últimas 24 horas.

A alta no preço da criptomoeda recém-lançada se deve principalmente a um movimento especulatório dos investidores, motivado pela crença que se difundiu entre eles de que o ativo digital será usado para a negociação dos terrenos virtuais do metaverso da Yuga Labs, chamado de Otherside, e que deverá ser lançado em breve.

Alguns investidores também acreditam que proprietários de ApeCoins poderão ganhar benefícios no lançamento do Otherside, como airdrops e outras vantagens. No Twitter, entusiastas do projeto afirmam inclusive que o leilão dos terrenos virtuais no metaverso já tem preço definido, de 600 APE, ou cerca de US$ 11.000.

Was just sent some huge alpha re @yugalabs land drop. The sale will be a Dutch auction of some sort starting at 600 $APE. BAYC / MAYC (Airdrop)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL) Get your $APE ready. Looks like we’re gonna need it. #BAYC #OTHERSIDE — renegademaster / guccibayc.eth (@renegademasterr) April 20, 2022

No momento, a ApeCoin é negociada perto de US$ 17. Lançada no mês passado a US$ 1, a criptomoeda viu seu preço se multiplicar várias vezes logo após o lançamento, chegando a incríveis US$ 39 em poucas horas. Depois da volatilidade inicial, o ativo se consolidou na faixa de US$ 10, até a alta dos últimos dias. Atualmente, o ativo ocupa a 61ª colocação entre os maiores do mundo por valor de mercado. Os dados são do site CoinGecko.

As especulações sobre o Otherside nas redes sociais também sugerem que donos de NFTs criados pela Yuga Labs também ganharão automaticamente o direito de comprar terrenos no metaverso, inclusive com áreas específicas para cada um. Os donos de tokens BAYC, por exemplo, poderão comprar terrenos centrais, enquanto donos de MAYC terão acesso às áreas intermediárias, dos CryptoPunks (cujos direitos foram adquiridos pela empresa em março) na borda externa e assim por diante, com coleções de NFTs como Meebits, Cool Cats, Nouns, WoW e CryptoTYoadz.

Alpha leak: these projects will be auto whitelisted to mint Otherside land.

BAYC - airdrop (center land)

MAYC - airdrop (mid land)

CryptoPunks - WL (outer rim)

Meebits - WL (outer rim)

Cool Cats - WL (outer rim)

Nouns - WL (outer rim)

WoW - WL (outer rim)

Toadz - WL (outer rim) pic.twitter.com/gZ5ldAdoQM — Willy ₿ullish 🍌 (@WillyTheDegen) April 18, 2022

As informações, entretanto, não foram confirmadas pela empresa, mas um documento vazado nos últimos dias mostra os planos da Yuga Labs para o Otherside, que será um metaverso e terá um jogo estilo MMORPG no qual os usuários poderão usar seus NFTs como avatares. O documento também mostra que a empresa espera levantar quase US$ 180 milhões com a venda de terrenos virtuais.

Quando foi lançada no mercado, a ApeCoin deixou uma série de donos de NFTs criados pela Yuga Labs com os bolsos (ainda mais) cheios. O craque brasileiro Neymar, por exemplo, que em janeiro comprou dois tokens BAYC, recebeu o equivalente a R$ 1,4 milhão em APE quando as criptomoedas foram distribuídas para donos de tokens não fungíveis da empresa - o jogador ainda adquiriu nesta semana um novo NFT da Yuga Labs, desta vez um MAYC.

Outro colecionador famoso de NFTs, conhecido pelo apelido de "dingaling", recebeu uma quantidade muito maior de APE, chegando a possuir US$ 56 milhões com a alta inicial da criptomoeda.

