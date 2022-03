Colecionador de NFTs ganha US$ 56 milhões com distribuição de tokens APE

O mercado de NFTs deu uma esfriada ao longo do mês de março, com o volume de negociação deste mercado despencando após os recordes de janeiro. Mas um dos maiores colecionadores do mundo não tem do que reclamar, depois de ganhar 56 milhões de dólares (280 milhões de reais) com o lançamento da ApeCoin (APE), na última quinta-feira, 17. E sem ter que fazer absolutamente nada para isso.

A ApeCoin (APE) é uma, criptomoeda que foi desenvolvida pela Yuga Labs, empresa criadora da coleção Bored Ape Yacht Club e dona dos direitos dos CryptoPunks, como parte dos seus planos de expansão, que incluem metaverso, games e, claro, mais NFTs.

Logo após o seu lançamento, o preço da criptomoeda disparou, saltando do seu preço inicial de 1 dólar para mais de 39 dólares nos minutos seguintes. Pouco depois, o ativo sofreu forte correção, voltando para a faixa de 7 dólares, mas voltou a subir desde então e é negociado atualmente perto dos 14 dólares - uma alta de quase 1.300% em apenas 24 horas.

Acontece que, como parte da estratégia de lançamento do criptoativo, todos os donos de NFTs das coleções da Yuga Labs foram agraciados com uma quantidade de ApeCoins. Ao todo, a empresa distribuiu 150 milhões de tokens APE proporcionalmente entre os donos de NFTs das coleções BAYC e Mutant Ape. Isso equivale a 15% do fornecimento total do ativo.

Para cada NFT dos Bored Apes na carteira, o seu dono ganhava 10.094 tokens APE. Considerando o preço inicial de 1 dólar de cada token, é um valor atrativo, mas que perde importância ao se considerar que esses NFTs são vendidos por pelo menos 300 mil dólares (1,5 milhão de reais) cada.

No entanto, com a alta no preço do criptoativo, os 10 mil dólares distribuídos para cada NFT chegaram a valer quase 400 mil dólares - no momento, os 10.094 tokens valem cerca de 140 mil dólares, ou pouco mais de 900 mil reais.

Colecionador recebe quantia milionária de presente

Um dos maiores colecionadores de NFTs do mundo, conhecido como "Dingaling", tem um acervo de tokens não-fungíveis invejável. Além de oito CryptoPunks, vários ArtBlocks, Meebits, CyberKongz, artes de Beeple e uma das mais valiosas coleções do NBA Top Shot, que inclui 432 tokens com número de série "1", ele investiu pesado nos NFTs lançados pela Yuga Labs.

Além de impressionantes 113 Bored Apes, ele também soma 98 Mutant Apes e 100 Kennel Club Dogs na sua carteira. Assim, quando os tokens APE foram distribuídos para os donos desses NFTs, "Dingaling" recebeu incríveis 1.434.898 unidades do criptoativo.

Ao preço inicial de 1 dólar, isso já seria equivalente a mais de 1,4 milhão de dólares, mas, quando a criptomoeda chegou ao seu maior preço, de quase 40 dólares, o montante era equivalente a incríveis 56 milhões de dólares.

Após a correção no preço do ativo, caso não tenha vendido os tokens, sua situação permanece confortável, com o equivalente a cerca de 20 milhões de dólares na carteira, que ele ganhou sem precisar fazer absolutamente nada além de possuir os NFTs.

Outro ponto interessante sobre o lucro monstruoso de "Dingaling" com o lançamento da ApeCoin é que ele comprou a maioria dos tokens milionários da Yuga Labs em suas fases iniciais, ou seja, pagando preços muito menores do que os que custam atualmente.

No caso dos tokens do Bored Ape Yach Club, por exemplo, ele adquiriu quase todos os seus 113 NFTs no evento de emissão (mint) dos mesmos, ao custo de cerca de 200 dólares cada - hoje, eles não saem por menos de 280 mil dólares cada.

