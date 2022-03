Yuga Labs lança cripto, cria metaverso e Bored Apes poderão virar avatares

A startup Yuga Labs, empresa por trás da coleção de NFTs Bored Ape Yatch Club, a mais valiosa da história, está desenvolvendo um metaverso exclusivo. A empresa vai vender terrenos virtuais, desenvolver um jogo em blockchain e até lançar uma criptomoeda própria para sustentar a economia deste novo ambiente.

As informações foram descritas em uma apresentação para investidores, divulgada pelo site The Block, na qual a empresa detalha seus planos de expansão, que levariam a receita da Yuga Labs para a casa dos US$ 455 milhões em 2022.

O primeiro passo é a criação de um metaverso próprio, batizado de MetaRPG, que pretende oferecer compatibilidade com um agregador de NFTs. Um sistema, descrito como “uma loja de aplicativos dentro do jogo” vai permitir que usuários criem personagens usando seus próprios NFTs, mudem sua aparência (de novo com NFTs), e usem esses tokens no jogo.

“Queremos construir algo que expanda o universo do Bored Ape Yacth Club (BAYC), mas que também convide toda a comunidade dos NFTs [incluindo aqueles fora da faixa de preço dos BAYC] para se juntarem”, explicou a empresa em sua apresentação.

O token, chamado de APECoin, seria usado para fazer compras na loja de aplicativos da Yuga, e segundo a empresa, vai encorajar “a negociação e a troca”.

O plano do MetaRPG começa com a venda de terrenos virtuais na forma de NFTs, que serão ligados a partes específicas do jogo, e contarão com características específicas como recursos naturais, artefatos e personagens raros. No total, 200 mil terrenos serão vendidos entre março e agosto desse ano, e a empresa espera arrecadar US$ 178 milhões com as vendas primárias.

Ainda de acordo com a apresentação para investidores, a Animoca, empresa que investe em projetos relacionados ao blockchain, e tem em seu portfólio companhias como a plataforma de negociação de NFTs OpenSea e o jogo play-to-earn Axie Infinty, vai estar envolvida no lançamento do MetaRPG.

Recentemente, em mais um movimento visando sua expansão, a Yuga Labs também anunciou a compra dos direitos autorais completos dos CryptoPunks e dos Meebits, ambas propriedade da Larva Labs. Agora, a empresa detém os direitos das duas coleções mais valiosas da história dos tokens não fungíveis.

