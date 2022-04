Neymar volta a investir em NFTs e compra token por quase R$ 800 mil

Depois de comprar dois tokens não-fungíveis da Bored Ape Yacht Club no início do ano, em um investimento de quase R$ 6 milhões, Neymar mostrou que está realmente interessado em NFTs e voltou a atacar no mercado de tokens não fungíveis. Nesta terça-feira, 19, o o craque brasileiro comprou um item da coleção Mutant Ape Yach Club (MAYC) por quase R$ 800.000.

O MAYC #10953 (abaixo) é, de acordo com o site Rarity Tools, o 1.757º mais raro de toda a coleção, que pode ter até 20.000 tokens, e foi adquirido pelo jogador do PSG por 55 ETH - o ether está cotado atualmente a US$ 3.100, o que significa que o item digital custou pouco mais de US$ 170.000.

A coleção de NFTs Mutant Ape Yacht Club é uma espécie de "spin-off" dos Bored Apes, atualmente a mais valiosa coleção de NFTs do mundo. Ambas foram criadas pela mesma empresa, a Yuga Labs, mas os MAYCs não foram lançados da maneira convencional.

Ao mesmo tempo em que a Yuga Labs permitiu a emissão de 10.000 tokens por quaisquer interessados, vendendo todos os tokens e gerando quase US$ 100 milhões em apenas uma hora, a empresa também criou um NFT chamado de Serum, que foi distribuído a todos os donos de Bored Apes e, ao ser combinado com um token BAYC, gerava um novo NFT, com uma versão mutante do mesmo macaco - daí o nome da coleção e a alusão ao soro.

Cerca de seis meses atrás, o mesmo MAYC #10953 que agora pertence a Neymar tinha sido negociado por valor muito menor, de 9,3 ETH, ou US$ 37.500 na cotação do ether na época. Ao todo, a coleção tem cerca de 18.700 tokens, mas alguns Serum ainda não foram utilizados e, quando ou se isso acontecer, a coleção poderá chegar a até 20.000 NFTs.

Além do alto investimento recente, Neymar também tem demonstrado seu apreço pelos NFTs até no guarda-roupas. Recentemente, o jogador foi fotografado vestindo roupas personalizadas com um dos seus tokens BAYC e a logomarca da coleção - e ele já usou peças diferentes com a mesma temática, inclusive no seu aniversário (abaixo). Ele também adotou um dos tokens como sua imagem de perfil nas redes sociais.

O mercado de NFTs cresceu muito desde 2021, atraindo uma série de celebridades para o universo cripto e blockchain. Coleções caras, como BAYC, MAYC ou os CryptoPunks, também servem como uma espécie de passaporte para um grupo exclusivo de famosos e endinheirados em geral, além de oferecer benefícios para seus proprietários, como acesso a encontros, festas e eventos de luxo.

A Yuga Labs, responsável pela coleção, também pretende criar um metaverso e recentemente lançou uma criptomoeda própria, a Ape Coin, que foi distribuída para os donos dos NFTs criados pela empresa. Neymar, com os seus dois tokens, recebeu o equivalente a R$ 1,4 milhão em Ape Coin, mas outros colecionadores receberam muito mais - um deles chegou a ganhar mais de R$ 250 milhões em Ape Coin graças a sua enorme coleção de NFTs da Yuga Labs.

