Investidor misterioso com lucro de US$ 1 bilhão movimenta bitcoins após anos de inatividade

Um investidor que não movimentava suas unidades de bitcoin há anos decidiu transferir todos os seus ativos nesta quarta-feira, 23. A movimentação deixou o mercado em alerta, já que a figura misteriosa tem hoje mais de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,62 bilhões, na cotação atual) em ativos e poderia impactar o preço da criptomoeda.

A transferência foi detectada pela empresa de monitoramento de blockchains LookOnChain. Pelas características da tecnologia blockchain, é possível identificar quando movimentações ocorrem, as quantidades e os endereços de partida e destino, mas não há informações suficientes para identificar quem seria o dono das criptomoedas.

O que se sabe até o momento é que o investidor começou a acumular as unidades de bitcoin em três endereços de carteiras digitais em 2020. Na época, o preço da criptomoeda estava na casa dos US$ 18 mil. Agora, o ativo vale mais de US$ 117 mil. A forte valorização resultou em um lucro potencial para o investidor de US$ 1 bilhão.

Ao todo, ele conta com 10.606 unidades do ativo. O investidor chegou a realizar algumas movimentações entre as carteiras nos anos seguintes, mas elas estavam paradas desde 2022. Até o momento, ainda não está clara a razão por trás da decisão do investidor de movimentar todas as unidades de uma vez.

Em alguns casos, as transferências ocorrem simplesmente porque o dono dos ativos quer deixá-los em uma carteira digital com acesso mais facilitado. Há, ainda, casos em que o dono perdeu o acesso às carteiras por anos e depois conseguiu recuperá-lo, e por isso decide transferir todos os ativos.

Porém, também há situações em que as transferências antecedem movimentos de venda para a realização de lucros expressivos. Considerando a forte alta do bitcoin nos últimos anos e o novo recorde de preço em julho, essa opção ganha força. Mas, até o momento, não está claro se os ativos foram transferidos para uma conta em uma corretora cripto, o que antecederia a venda.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

O mercado de criptomoedas como um todo opera com uma queda mais relevante nesta quarta-feira, 23, o que segundo analistas pode estar ligada a um movimento generalizado de realização de lucros por investidores de varejo após as fortes altas de ativos ao longo das últimas semanas.

No último dia 14 de julho, um investidor que deixou suas unidades de bitcoin paradas por 14 anos decidiu movimentar os ativos e, ao que tudo indica, realizou ao menos parte do seu lucro potencial de US$ 9,6 bilhões. Esse tipo de ação acaba aumentando repentinamente a oferta da criptomoeda, o que pode gerar quedas momentâneas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok