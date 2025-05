Bitcoin sobe e supera US$ 97 mil, com investidores otimistas e Federal Reserve no radar

O bitcoin opera em alta na manhã desta quarta-feira, 7, refletindo um otimismo entre investidores. Entretanto, a criptomoeda ainda pode ter volatilidade nas próximas horas, com o mercado atento à conclusão da reunião de política monetária do Federal Reserve. Sinalizações sobre os planos da autarquia devem determinar a trajetória de preço do ativo.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que, por volta das 11h, o bitcoin acumulava alta de 3,4% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 97.078. Já o ether apresenta valorização de 3,8%, a US$ 1.829, no mesmo dia em que implementou a atualização Pectra. O mercado de criptomoedas acumula ganhos de 0,8% no mesmo período.

Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, explica que o mercado já dá como certa a manutenção da taxa de juros nesta quarta-feira. Entretanto, "com crescimento desacelerando e inflação arrefecendo, o cenário fica mais favorável a cortes de juros no futuro".

A mudança "pode ajudar na performance de ações e criptoativos, especialmente os de menor capitalização. Se [o presidente do Fed] Jerome Powell der sinais de uma postura mais branda na coletiva, podemos esperar uma rápida reprecificação entre ativos de risco".

Nesse caso, sinalizações pelo Federal Reserve de que a situação da economia dos Estados Unidos permite mais cortes que o esperado inicialmente ou um início antecipado dos cortes nas taxas de juro animariam os investidores. O movimento, de estímulo à economia, aumentaria a liquidez no mercado.

Ativos considerados de risco, incluindo as criptomoedas, seriam os maiores favorecidos pelo movimento. A expectativa dos investidores é que indícios sobre essa nova postura do Fed sejam apresentados durante a coletiva de Jerome Powell, logo após a conclusão da reunião da autarquia.

Preço do bitcoin vai continuar subindo?

Já Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil, explica que os movimentos do bitcoin indicam que os patamares de preço entre US$ 95.193 e US$ 97.437 devem ser os suportes do ativo no curto prazo. Já as resistências devem ficar entre US$ 98,5 mil e US$ 100,2 mil.

Segundo o executivo, se a criptomoeda conseguir superar um preço de US$ 98,5 mil, "o movimento pode desencadear um short squeeze, levando o bitcoin a testar a barreira psicológica dos US$ 100 mil — um cenário otimista que ganha força diante do apetite por risco no mercado".

