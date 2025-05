Fed mantém a taxa de juros em 4,25% a 4,50%; sinaliza 'atividade sólida' e 'inflação algo elevada'

Conforme já amplamente pelo mercado, o Federal Reserve (Fed) manteve as taxas de juros da economia americana estáveis, entre 4,25% e 4,50%. A decisão foi unânime.

Em comunicado que acaba de ser divulgado após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), o banco central indicou que "a atividade continuou em ritmo sólido" e que a inflação continua "algo elevada".

O Fomc afirmou que a incerteza sobre as perspectivas econômicas aumentou "ainda mais" e que vê riscos maiores tanto para "maior desemprego" quanto para "maior inflação".

Confira a íntegra do comunicado do Fomc

"Embora oscilações nas exportações líquidas tenham afetado os dados, indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo sólido. A taxa de desemprego se estabilizou em um nível baixo nos últimos meses, e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas. A inflação continua algo elevada.

O Comitê busca alcançar o máximo emprego e uma taxa de inflação de 2 por cento no longo prazo. A incerteza sobre as perspectivas econômicas aumentou ainda mais. O Comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu duplo mandato e julga que os riscos de maior desemprego e maior inflação aumentaram.

Em apoio a seus objetivos, o Comitê decidiu manter a faixa-alvo para a taxa dos fundos federais entre 4-1/4 e 4-1/2 por cento. Ao considerar a extensão e o momento de eventuais ajustes adicionais na faixa-alvo para a taxa dos fundos federais, o Comitê avaliará cuidadosamente os dados recebidos, as perspectivas em evolução e o balanço de riscos. O Comitê continuará reduzindo suas participações em títulos do Tesouro, dívida de agências e títulos lastreados em hipotecas de agências. O Comitê está fortemente comprometido em apoiar o máximo emprego e em trazer a inflação de volta ao seu objetivo de 2 por cento.

Ao avaliar a postura apropriada da política monetária, o Comitê continuará monitorando as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas. O Comitê estaria preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado se surgirem riscos que possam dificultar a consecução dos objetivos do Comitê. As avaliações do Comitê levarão em conta uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, e desenvolvimentos financeiros e internacionais.

Votaram a favor da ação de política monetária Jerome H. Powell, Presidente; John C. Williams, Vice-Presidente; Michael S. Barr; Michelle W. Bowman; Susan M. Collins; Lisa D. Cook; Austan D. Goolsbee; Philip N. Jefferson; Neel Kashkari; Adriana D. Kugler; Alberto G. Musalem; e Christopher J. Waller. Neel Kashkari votou como membro suplente nesta reunião.