Investidores movimentam R$ 1,7 bilhão em bitcoin que estavam parados há 10 anos

Dois investidores realizaram na última terça-feira, 6, movimentações das unidades de bitcoin que possuíam pela primeira vez em mais de 10 anos. Empresas de monitoramento de blockchain identificaram que as movimentações englobaram 3.422 unidades da criptomoeda, avaliadas em cerca de US$ 324 milhões (R$ 1,7 bilhão, na cotação atual).

Os dados reunidos indicam que as unidades da criptomoeda não eram movimentadas desde o início de 2014. Além disso, as transferências figuraram entre as maiores já registradas em endereços de carteiras digitais que são considerados "dormentes", sem movimentações por um período prolongado de tempo.

À época em que as últimas movimentações haviam ocorrido, o bitcoin era cotado na casa dos US$ 1 mil. Com isso, os investidores contam agora com lucros expressivos, e milionários. Entretanto, ainda não está claro se as transferências ocorreram com o intuito de vender as unidades.

Um dos investidores identificados contava com cerca de 2.343 unidades da criptomoeda e não realizava movimentações na carteira digital há 10 anos, enquanto o outro tinha 1.079 unidades e não realizava transferências na carteira digital há pouco mais de 11 anos.

A análise das redes blockchain permite identificar quando a movimentação é realizada, assim como a quantidade transferida e os endereços de carteira digital de envio e de recebimento. Por outro lado, a análise não fornece, sozinha, informações necessárias para identificar quem, exatamente, realizou a movimentação.

Por causa disso, as movimentações geraram especulações sobre o objetivo dos investidores. Em alguns casos, a transferência é realizada para endereços de carteiras em corretoras, indicando a intenção de vender as unidades e realizar lucros. Mas isso nem sempre ocorre em todos os casos.

Investidores também podem decidir transferir os ativos para outra carteira digital própria com acesso mais facilitando, simplificando a gestão das unidades de bitcoin. Há, ainda, casos em que o investidor passou anos sem acesso à carteira digital, conseguiu recuperá-lo e, então, decide movimentar as unidades.

Em 2025, as movimentações de carteiras que estavam "paradas" há muitos anos se intensificaram. Um dos casos mais recentes foi de março, quando 3 mil unidades de bitcoin, estimadas em cerca de US$ 250 milhões naquele momento, foram transferidas pela primeira vez desde 2016.

