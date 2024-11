PNUT: criptomoeda de esquilo morto por autoridades nos EUA dispara 128% em um dia

A nova memecoin baseada em Solana, Peanut the Squirrel (PNUT), continuou sua impressionante ascensão, subindo 128% em 24 horas. O preço do token PNUT atingiu um novo recorde de US$ 2,49 na manhã desta quinta-feira, 24, antes de sofrer uma leve queda. Atualmente, está negociado a US$ 2,13 em meio a um aumento na atividade de negociação. Anteriormente, um comentário de Elon Musk já havia feito a criptomoeda disparar.

À medida que esse novo participante ganha tração e a demanda aumenta, o token parece bem posicionado para ampliar seus ganhos no curto prazo. Esta análise explora os fatores que impulsionam seu momento.

Aumenta a demanda por PNUT

A avaliação do BeInCrypto do gráfico de quatro horas do par PNUT/USD revelou um aumento na demanda pela altcoin. Por exemplo, no fechamento da matéria, o preço da memecoin está acima da linha verde do seu indicador Super Trend.

O indicador Super Trend identifica a direção geral e a força de uma tendência nos preços dos ativos. Ele aparece como uma linha no gráfico de preços, que muda de cor com base na direção da tendência: vermelho para uma tendência de baixa e verde para uma tendência de alta. Quando a linha Super Trend está acima do preço do ativo, sinaliza uma tendência de baixa, sugerindo que o momento baixista continuará.

No caso da PNUT, os compradores estão no controle quando a linha Super Trend fica verde e aparece abaixo do preço de um ativo. A linha verde atua como um piso de suporte onde o preço do ativo pode testemunhar um aumento na pressão de compra e um rebote após uma queda. Para o token, isso está em US$ 1,29.

Além disso, a Linha Aroon Up da moeda meme está em 92,86%, confirmando essa perspectiva otimista. O indicador identifica a força e a direção de uma tendência.

Quando o índice tem uma leitura próxima a 100%, sugere que a tendência de alta é forte. Isso também indica que o preço do ativo atingiu um novo recorde. E foi exatamente isso que aconteceu com a PNUT, que alcançou um novo recorde há algumas horas.

Previsão de preço de PNUT: novo recorde histórico à vista?

Com o aumento da pressão de compra refletido pelos indicadores Super Trend e Aroon da PNUT, a memecoin tem potencial para estender seus ganhos de três dígitos.

De acordo com suas leituras de Retração Fibonacci, o próximo alvo de preço do token PNUT é seu recorde de US$ 2,49, se a tendência de alta se mantiver. A pressão de compra sustentada, portanto, poderia impulsionar a moeda além desse pico.

Contudo, se começar a realização de lucros, o preço do token poderia perder parte de seus ganhos recentes. Nesse cenário, o preço pode cair para US$ 1,55. Se esse nível não se sustentar, entretanto, um suporte adicional está na linha verde do Indicador Super Trend em US$ 1,29.

*Matéria original do BeinCrypto por Luis de Magalhães. O BeinCrypto é parceiro da EXAME.

