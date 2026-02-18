Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Putin recebe chanceler de Cuba em meio a crise de combustível

Moscou diz que mantém apoio a Havana apesar da pressão externa

Rússia e Cuba: Putin recebe chanceler cubano em Moscou durante crise de combustível na ilha (Sergei ILYIN / POOL / AFP)

Rússia e Cuba: Putin recebe chanceler cubano em Moscou durante crise de combustível na ilha (Sergei ILYIN / POOL / AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08h45.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebe nesta quarta-feira, 18, em Moscou, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.

O encontro ocorre em meio à escalada de tensões entre Estados Unidos e Havana e à crise de abastecimento de combustível na ilha.

O Kremlin afirmou que a Rússia se opõe ao bloqueio contra Cuba e que tem prestado apoio ao país. Havana é aliada histórica de Moscou desde a década de 1960, quando passou a receber suporte político e econômico da União Soviética.

Cuba enfrenta escassez de combustível e apagões frequentes. O governo de Donald Trump intensificou o embargo e tem pressionado outros países a não enviarem petróleo à ilha, sob ameaça de tarifas.

Washington alega que Havana representa risco à sua segurança por manter relações com Rússia, China e Irã.

A situação se agravou após o corte do fluxo de petróleo da Venezuela, depois da queda do então presidente Nicolás Maduro. Diante do aperto energético, o governo cubano adotou medidas de emergência, como restrição na venda de combustível, redução do transporte público e semana de trabalho de quatro dias em estatais.

Países da América Latina anunciaram ajuda. O México lidera o envio de mantimentos a Havana, segundo a presidente Claudia Sheinbaum.

No Chile, o presidente Gabriel Boric anunciou doação de US$ 1 milhão, medida criticada pelo presidente eleito José Antonio Kast.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:RússiaCubaEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Negociações em Genebra entre Rússia, Ucrânia e EUA acabam sem acordo

Gabão suspende redes sociais e cita risco à segurança nacional

Acordo EUA-Japão sai do papel com projetos bilionários

Vaticano rejeita participar do Conselho de Paz de Trump para Gaza

Mais na Exame

Esporte

Quem é a patinadora que pode ganhar R$ 5 mi da Nike após ouro olímpico

Mundo

Negociações em Genebra entre Rússia, Ucrânia e EUA acabam sem acordo

Mercados

FMI diz que iene é definido pelo mercado e evita falar em intervenção

Pop

BBB 26: que horas começa dinâmica que pode mudar o Paredão