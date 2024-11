Cripto de esquilo morto por autoridades dos EUA atinge US$ 130 milhões após publicação de Elon Musk

A cripto baseada na Solana, Peanut the Squirrel (PNUT), disparou para um valor de mercado de US$ 130 milhões em apenas três dias, uma alta considerável para uma memecoin que ninguém tinha ouvido falar.

O aumento ocorreu após o CEO da Tesla, Elon Musk, comentar sobre a morte repentina do “esquilo popular”, provocando um frenesi entre os traders. Essa atenção inesperada impulsionou o preço e o valor de mercado do PNUT a níveis sem precedentes.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Reação de Elon Musk impulsiona compra massiva de memecoin

Há três dias, Mark Long, cuidador da Peanut the Squirrel, anunciou que o Departamento de Conservação Ambiental de Nova York (NYS DEC) havia apreendido seu animal de estimação, um esquilo. Em uma postagem Instagram, Long também menciona que a agência levou um guaxinim que ele havia resgatado.

Posteriormente, novos detalhes revelaram que o animal havia falecido enquanto estava sob a custódia da agência, intensificando as preocupações sobre o caso.

Quer saber todas as novidades do mercado cripto mas está sem tempo? A newsletter do Future of Money é a solução. Assine!

Essa atualização gerou grande indignação nas redes sociais, levando Elon Musk a condenar publicamente as ações da agência. Além disso, um congressista dos EUA expressou críticas ao NYS DEC em uma postagem, posteriormente excluída, responsabilizando a instituição pela morte do animal.

The government is a mindless and heartless killing machine — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024

O governo é uma máquina de matar insensível e desalmada, Musk disse sobre o assunto.

Momentos depois, traders de memecoin começaram a comprar a cripto PNUT em massa. Segundo a plataforma de smart money GMGN, alguns desses primeiros compradores investiram milhares de dólares, o que acelerou o movimento ascendente do token.

Capitalização de mercado da PNUT sobe e desce

Assim, após ampla cobertura midiática sobre a morte do verdadeiro Peanut the Squirrel, baleias começaram a comprar a memecoin em grandes volumes.

Por exemplo, dados da Lookonchain revelam que um investidor baleia vendeu 5.100 tokens Solana para adquirir 8,99 milhões de PNUT, no valor de aproximadamente US$ 839.

Além disso, esses investidores também compraram First Convicted RACCON (FRED). À medida que as baleias entravam, os investidores de varejo seguiam, criando uma pressão de compra significativa que elevou o valor de mercado do PNUT acima de US$ 130 milhões.

Enquanto isso, a intensa pressão de compra garantiu que o preço de Peanut the Squirrel atingisse um pico de US$ 0,14. O volume de negociação em torno da cripto meme Solana também ultrapassou US$ 300 milhões em algum momento.

No entanto, segundo o Gecko Terminal, o valor de mercado do PNUT diminuiu para US$ 93,98 milhões. O preço, por outro lado, caiu para US$ 0,094 devido à realização de lucros pelos compradores iniciais da cripto meme.

Além disso, caso o preço da memecoin se recupere, poderá superar o de Moo Deng (MOODENG), outra moeda temática de animal cujo valor de mercado é de cerca de US$ 151 milhões no momento desta redação.

*Matéria de Victor Olanrewaju no BeinCrypto. O portal BeinCrypto é parceiro da EXAME.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok