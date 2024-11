Criptomoeda Pepe dispara e entra na lista das 20 mais valiosas do mercado

A criptomoeda meme Pepe é um dos destaques do mercado nesta quinta-feira, 14, com o segundo melhor desempenho entre os 100 maiores tokens do mundo. A memecoin, como esse tipo de ativo é conhecido, entrou na lista das 20 moedas digitais mais valiosas do mercado, apoiada por um momento positivo do setor e pela listagem em corretoras.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que, por volta das 11h45, a Pepe acumulava uma alta de 13,4% nas últimas 24 horas, atrás apenas de outra criptomoeda meme, a PNUT, que sobe 31% no mesmo período. As memecoins são os ativos que mais valorizam no mercado neste dia de negociação.

A alta da Pepe chegou a ser ainda maior ao longo da manhã. O ativo chegou a superar uma capitalização de mercado de mais de US$ 10 bilhões, mas devolveu parte dos ganhos nas últimas horas. Mesmo assim, a capitalização segue acima dos US$ 9 bilhões.

A correção também não impediu a Pepe de recuperar uma posição entre as 20 criptomoedas mais valiosas em termos de capitalização, após meses fora do ranking. No momento, a memecoin ocupa a 18ª posição, superando nas últimas horas as criptos WETH e Bitcoin Cash.

A disparada do ativo é ainda maior no acumulado dos últimos sete dias. O CoinGecko aponta que, no período, a Pepe valorizou 111%, com a terceira maior alta entre as 100 maiores criptomoedas do mercado, refletindo um apetite maior a risco entre os investidores e um momento favorável ao setor após a vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA.

Além disso, a Pepe foi listada na última quarta-feira, 13, pelas corretoras Robinhood e Coinbase, sinalizando que as exchanges não temem mais possíveis punições regulatórias nos Estados Unidos por disponibilizar o ativo para negociação e abrindo mais mercado potencial para a memecoin.

Logo após a disponibilização nas corretoras, a Pepe teve um salto na quarta-feira e chegou a firmar um novo preço recorde, em US$ 0,00002299. O recorde anterior do ativo havia sido firmado em maio deste ano. Em geral, as memecoins têm tido performances positivas nos últimos dias, lideradas pela Pepe e pela dogecoin.

A listagem na Coinbase foi tida como especialmente importante para o projeto porque, até o momento, a exchange tinha apenas 3 memecoins listadas. Investidores de varejo esperavam o lançamento na corretora desde a estreia da Pepe no mercado, há mais de 18 meses.