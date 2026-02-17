Criptomoedas mantêm otimismo mesmo após queda de 50%, mostra Binance

Um relatório da Binance Research, compartilhado com o Cointelegraph Brasil, mostra que, mesmo após uma queda de cerca de 50% desde a máxima histórica, o mercado de criptomoedas atravessa uma fase de reestruturação que preserva sinais claros de otimismo estrutural.

A liquidez permanece no sistema, ETFs de bitcoin mostram resiliência, a oferta de stablecoins segue elevada e a tokenização de ativos do mundo real avança, enquanto a entrada institucional e a convergência entre DeFi e TradFi indicam que, apesar da pressão macroeconômica e da volatilidade de curto prazo, as bases para o próximo ciclo de cripto continuam sendo fortalecidas.

Os mercados em geral passam por um momento de redução de riscos. Diante disso, a questão fundamental está começando a mudar de "até onde isso vai" para "quando a demanda retorna". Segundo o relatório da Binance Research, isso depende muito de uma reversão no sentimento, que, por enquanto, continua sendo puxada em várias direções.

De acordo com a Binance, duas forças são as principais responsáveis por esse cenário. Uma delas é a mudança no foco da atenção e do capital, que estão se desviando das criptomoedas para a inteligência artificial e outras narrativas defensivas. A outra é a política monetária e externa: as expectativas de uma política monetária restritiva do Fed, a possibilidade de outra paralisação parcial do governo e as contínuas tensões geopolíticas e comerciais tornaram o ambiente pouco receptivo à tomada de riscos.

O bitcoin atingiu mínimas de US$ 60 mil em 5 de fevereiro antes de se recuperar. Ou seja, desde a máxima histórica (ATH) de outubro de 2025, a queda é agora de aproximadamente 50%. Historicamente, correções dessa magnitude ocorreram diversas vezes dentro de ciclos mais amplos. Contudo, é fundamental apontar que a estrutura de mercado atual é mais institucional e os canais de liquidez são mais profundos.

Altcoins ficam para trás

Além disso, enquanto o BTC se consolida, as altcoins continuam a ficar para trás. Seu desempenho inferior tem sido desproporcionalmente mais severo em comparação com ciclos anteriores. O capital está se concentrando nos maiores ativos, refletindo um afastamento de ativos mais especulativos. Embora dolorosa para tokens menores, essa transição normalmente precede fundamentos mais sólidos a longo prazo.

De acordo com o levantamento da Binance, a expansão da oferta intensificou o efeito. Aproximadamente 11,6 milhões dos 20,2 milhões de tokens lançados em 2025, muitos sem usuários, receita ou diferenciação defensável, levando à formação de preços baseada inteiramente em hype, não são mais negociados ativamente e permanecem bem abaixo de suas avaliações iniciais.

Macroeconomia ainda dita as regras

O relatório aponta ainda que o cenário macroeconômico continua sendo o principal impulsionador dos mercados de criptomoedas, possivelmente mais do que em qualquer outro momento nos últimos anos. Os principais indicadores desta semana foram o relatório de empregos dos EUA de janeiro e suas implicações para o Federal Reserve.

Os dados de emprego não agrícola de janeiro superaram as expectativas, com 130.000 novas vagas, e o desemprego caiu para 4,3%. Embora isso pareça positivo, o número de janeiro representa, na verdade, uma estabilização em um ambiente econômico frágil, e não o início de uma recuperação significativa.

Esse cenário dá ao Fed motivos para manter a política inalterada, que é precisamente o sinal que os mercados receberam. Cortes nas taxas de juros não são iminentes e, com a nomeação de Kevin Warsh como o próximo presidente do Fed, a incerteza em torno das perspectivas de liquidez no médio prazo só aumentou.

Apesar da queda e do ruído, os fatores estruturais favoráveis para as criptomoedas não desapareceram

“Na verdade, este período apresenta semelhanças com todas as correções anteriores: a camada de produto e fundamentos continua a se fortalecer silenciosamente enquanto a atenção especulativa diminui. É tipicamente aí que se constrói a base para a próxima fase”, destaca o relatório.

ETFs de bitcoin

Apesar da queda do BTC, o patrimônio sob gestão (AUM) do ETF de bitcoin à vista apresentou uma redução apenas modesta. Dessa forma, o posicionamento parece estar mais próximo de uma alocação estratégica do que de capital de impulso, sugerindo que a base de investidores é comparativamente estável. Houve até mesmo períodos de entradas líquidas ao longo de vários dias, indicando uma acumulação oportunista genuína. Este é um sinal construtivo de médio prazo de que o canal dos ETFs está funcionando como uma fonte de demanda duradoura, e não apenas como um veículo para mercados em alta.

Enquanto isso, os ativos do mundo real (RWAs, na sigla em inglês) continuam a se destacar em um ambiente de aversão ao risco por serem um instrumento de preservação de capital. O mercado de RWAs on-chain está se aproximando de US$ 25 bilhões, com tesourarias tokenizadas, commodities e estruturas orientadas a rendimento atraindo capital em busca de estabilidade e transparência. Além disso, a adoção está se acelerando entre as instituições que exploram caminhos de tokenização.

As commodities tokenizadas, em particular, expandiram-se notavelmente, com um aumento de mais de 50% desde o início de 2026. O ouro tokenizado tornou-se um importante ativo defensivo on-chain com o preço do ouro à vista ultrapassando US$ 5 mil por onça. O Tether Gold (XAUT), por exemplo, viu sua capitalização de mercado subir para mais de US$ 2,6 bilhões, com uma oferta superior a 712 mil onças.

Convergência DeFi

Olhando para o mercado DeFi, o desenvolvimento mais significativo da semana veio da BlackRock, que tornará as ações de seu fundo tokenizado do Tesouro dos EUA, o BUIDL, negociáveis por meio do UniswapX, a camada institucional de roteamento e liquidação de ordens da Uniswap.

A importância disso não pode ser subestimada. Afinal, a escolha de um protocolo DeFi para liquidação sinaliza uma crescente confiança na maturidade e confiabilidade da infraestrutura descentralizada. A subsequente compra dos tokens de governança da Uniswap adiciona mais uma camada de significado: a maior gestora de ativos do mundo passou a ter exposição a um protocolo DeFi. A reação do preço do UNI é instrutiva não pela oscilação de 20 a 30% em si, mas pelo que revela: a liquidez está disponível e pode ser mobilizada rapidamente quando surgirem catalisadores credíveis.

Com relação ao futuro, o relatório da Binance observa que provavelmente o mercado está entrando em uma fase de alta volatilidade enquanto os mercados buscam sinais mais claros. O preço realizado do bitcoin - o custo médio entre os detentores - está em aproximadamente US$ 55.000. Quando o preço à vista se aproxima desse nível, isso reflete um mercado onde uma grande parte dos detentores está perto ou abaixo do ponto de equilíbrio. Isso tende a amplificar tanto a pressão psicológica quanto a importância de se manter nesse nível.

“Recuando um pouco, o contexto geral é materialmente diferente dos ciclos anteriores. Apesar da queda, a participação estrutural é mais profunda do que nunca. As infraestruturas de stablecoins estão estabelecidas, os ativos ponderados pelo risco (RWA) e a tokenização estão escalando, os mercados de previsão estão avançando e as instituições globais estão divulgando ativamente suas participações em ativos digitais ou liquidando produtos em infraestrutura blockchain”, conclui o relatório.

