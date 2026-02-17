Strategy compra mais bitcoin em meio à turbulência do mercado

Michael Saylor, cofundador da empresa de gestão de tesouraria de bitcoin, a Strategy, sinalizou que está adquirindo mais BTC em meio à atual queda do mercado, marcando a 12ª semana consecutiva de compras.

Neste domingo, Saylor publicou o gráfico de acumulação de BTC da Strategy no X (antigo Twitter). O gráfico tornou-se sinônimo das compras de bitcoin feitas pela empresa, que deve anunciar oficialmente em breve sua 99ª transação de bitcoin.

A compra mais recente de BTC da Strategy ocorreu em 9 de fevereiro, quando a empresa adquiriu 1.142 BTC por mais de US$ 90 milhões, elevando suas participações totais para 714.644 BTC, avaliadas em cerca de US$ 49,3 bilhões, utilizando os preços de mercado na data da publicação.

O bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral sofreram uma queda acentuada após um flash crash em outubro, que fez com que o preço do bitcoin despencasse mais de 50% em relação à sua máxima histórica acima de US$ 125 mil e ficasse abaixo do custo de aquisição da Strategy, de US$ 76 mil , seu preço médio de aquisição por BTC.

A empresa continuou a acumular ativos em meio à queda do mercado, contrariando as sugestões dos analistas de que a Strategy se desfaria de suas reservas de bitcoin ou interromperia o acúmulo em caso de uma queda generalizada do mercado.

A estratégia continua

Mesmo antes da queda repentina de outubro causar uma retração no mercado, o setor de tesouraria de criptomoedas já mostrava sinais de colapso, com muitas empresas do setor registrando quedas acentuadas no preço de suas ações e um colapso do mNAV (múltiplo sobre o valor patrimonial líquido), uma métrica crucial para empresas de tesouraria de criptomoedas.

O múltiplo sobre o valor patrimonial líquido, ou seja, o prêmio adicionado às ações de uma empresa acima de seus ativos líquidos, caiu abaixo de 1 para diversas empresas líderes em tesouraria de criptomoedas, alertou o Standard Chartered Bank.

Empresas com um mNAV acima de 1 têm acesso mais fácil a financiamento e emissão de ações para comprar mais criptomoedas.

Por outro lado, valores de mNAV abaixo de 1 sinalizam problemas potenciais para essas empresas, já que os investidores precificam a empresa abaixo do total de ativos que ela possui.

A Strategy anunciou no início deste mês um prejuízo de US$ 12,4 bilhões no quarto trimestre , o que fez com que o preço das ações da empresa despencasse cerca de 17%. As ações recuperaram parte dessa queda nos últimos dias, fechando na sexta-feira a US$ 133,88.

