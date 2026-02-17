Future of Money

Strategy compra mais bitcoin em meio à turbulência do mercado

A compra marcará a 12ª semana consecutiva de aquisições da Strategy, que continua acumulando BTC apesar da forte queda no preço das ações da empresa

(Joe Raedle/Getty Images)

(Joe Raedle/Getty Images)

Cointelegraph
Cointelegraph

Agência de notícias

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 10h00.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

Michael Saylor, cofundador da empresa de gestão de tesouraria de bitcoin, a Strategy, sinalizou que está adquirindo mais BTC em meio à atual queda do mercado, marcando a 12ª semana consecutiva de compras.

Neste domingo, Saylor publicou o gráfico de acumulação de BTC da Strategy no X (antigo Twitter). O gráfico tornou-se sinônimo das compras de bitcoin feitas pela empresa, que deve anunciar oficialmente em breve sua 99ª transação de bitcoin.

A compra mais recente de BTC da Strategy ocorreu em 9 de fevereiro, quando a empresa adquiriu 1.142 BTC por mais de US$ 90 milhões, elevando suas participações totais para 714.644 BTC, avaliadas em cerca de US$ 49,3 bilhões, utilizando os preços de mercado na data da publicação.

O bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral sofreram uma queda acentuada após um flash crash em outubro, que fez com que o preço do bitcoin despencasse mais de 50% em relação à sua máxima histórica acima de US$ 125 mil e ficasse abaixo do custo de aquisição da Strategy, de US$ 76 mil , seu preço médio de aquisição por BTC.

A empresa continuou a acumular ativos em meio à queda do mercado, contrariando as sugestões dos analistas de que a Strategy se desfaria de suas reservas de bitcoin ou interromperia o acúmulo em caso de uma queda generalizada do mercado.

A estratégia continua

Mesmo antes da queda repentina de outubro causar uma retração no mercado, o setor de tesouraria de criptomoedas já mostrava sinais de colapso, com muitas empresas do setor registrando quedas acentuadas no preço de suas ações e um colapso do mNAV (múltiplo sobre o valor patrimonial líquido), uma métrica crucial para empresas de tesouraria de criptomoedas.

O múltiplo sobre o valor patrimonial líquido, ou seja, o prêmio adicionado às ações de uma empresa acima de seus ativos líquidos, caiu abaixo de 1 para diversas empresas líderes em tesouraria de criptomoedas, alertou o Standard Chartered Bank.

Empresas com um mNAV acima de 1 têm acesso mais fácil a financiamento e emissão de ações para comprar mais criptomoedas.

Por outro lado, valores de mNAV abaixo de 1 sinalizam problemas potenciais para essas empresas, já que os investidores precificam a empresa abaixo do total de ativos que ela possui.

A Strategy anunciou no início deste mês um prejuízo de US$ 12,4 bilhões no quarto trimestre , o que fez com que o preço das ações da empresa despencasse cerca de 17%. As ações recuperaram parte dessa queda nos últimos dias, fechando na sexta-feira a US$ 133,88.

