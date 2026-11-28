BANGKOK (Tailândia) — O fundador da corretora de criptomoedas Binance, Changpeng Zhao, disse que Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, é uma pessoa fundamental para que a economia do mundo continue a girar e se desenvolver na era da inteligência artificial.

"Eu não conheço as coisas pessoais do Jensen Huang, mas o mundo precisa dele", declarou durante painel na Binance Blockchain Week 2026.

Huang renunciou ao comando da fabricante de chips em 11 de novembro, em meio à revelação de uma série de casos extraconjugais do empresário, inclusive com uma executiva chinesa chamada Alice Huang, que as autoridades dos Estados Unidos dizem ser uma espiã.

No entanto, a renúncia durou apenas 11 dias e o conselho da Nvidia aprovou o retorno de Huang ao cargo de CEO. CZ, junto com o trilionário Elon Musk, foi um dos que defenderam a volta.

"Sempre fui pró-fundador. Na Yzi Labs investimos em empresas com fundadores fortes, pois muitas vezes uma empresa vive e morre com seu fundador", argumentou CZ. "No caso da Nvidia, há tanta pressão sobre IA hoje que ele não poderia sair desta forma."

O empresário do ramo de criptoativos também disse não ter se surpreendido com a intervenção do presidente dos EUA, Donald Trump, no tema. CZ disse que intervenções governamentais em empresas geralmente são ruins, mas não seria bom para os EUA ter uma Nvidia menor por conta da saída de seu fundador.

CZ critica série do Netflix

CZ aproveitou a ocasião para criticar a série "Os Altruístas", do Netflix. O seriado conta a história da quebra da corretora de criptomoedas norte-americana, FTX, sob o comando de Sam Bankman-Fried, que está preso desde 2023 condenado por fraudes cometidas pela empresa.

Na opinião de CZ, a série apresenta um ponto de vista parcial e foi criada para preparar o terreno para que Bankman-Fried consiga um perdão presidencial e da opinião pública.

"Eu não assisti à série, só alguns trechos no X [Twitter], e não sei por que eles decidiram fazer o Sam Bankman-Fried parecer o cara do bem e eu o vilão. Acho que estão preparando o terreno para o perdão", declarou.

O empresário ainda acenou para a possibilidade de processar o serviço de streaming, afirmando que vai pedir "aconselhamento" sobre o que pode fazer a respeito do drama que estreou no dia 19.

*O jornalista viajou a convite da Binance.

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