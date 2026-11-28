BANGKOK (Tailândia) — O fundador da Binance, Changpeng Zhao, afirmou que a liderança da empresa não estava tão focada em cibersegurança quanto deveria estar quando ocorreu o ataque hacker que desviou US$ 6,3 bilhões em criptoativos.

Para CZ, os anos de experiência da corretora em lidar diariamente com ataques sem que houvesse qualquer incidente fizeram com que os executivos que a comandam focassem mais em outros temas, mas defendeu que cibersegurança deve ser sempre a prioridade número 1 em cripto. "Os líderes não estavam tão focados em segurança e ela é sempre a coisa mais importante", declarou.

No entanto, CZ comemorou a resposta da companhia depois do incidente e disse que essa mesma liderança foi muito eficaz em proteger os recursos dos clientes.

"O ataque hacker poderia ter sido evitado e a Binance falhou nisso, mas o que a Binance fez bem foi cobrir os usuários. Essa parte foi feita muito bem e, baseado no meu conhecimento, o esforço em recuperar os fundos ainda está acontecendo."

De acordo com CZ, a transparência da Binance depois do ciberataque foi muito importante para manter a confiança dos clientes e para melhorar a resposta do setor cripto inteiro a eventos do tipo.

"Minha filosofia é que as empresas devem compartilhar o máximo de informações possível. Pode ser algo constrangedor e as pessoas podem rir de vocês, mas compartilhar ajuda a fortalecer o setor como um todo."

O empresário comemorou a prontidão das autoridades e parceiros cripto na recuperação pós-ataque e comentou que a companhia acertou em manter um balanço robusto, que permitiu cobrir todas as perdas.

Bear market do bitcoin

CZ também falou sobre o atual inverno cripto e reconheceu que muitas pessoas estão saindo do mercado por conta da forte queda do bitcoin, que está mais de 50% abaixo de sua máxima histórica.

De acordo com o empresário, apesar da decepção de muitos, o bear market atual tem sido até comparativamente menos negativo que os passados.

Se olhar bem, o bitcoin está perto da máxima histórica do ciclo anterior", destacou. "O setor amadureceu, tem muito mais investidores de longo prazo e mais casos de uso. Em cada ciclo mais pessoas entram e há menos pessoas técnicas e mais pessoas que chamamos de normais", comentou.

Fundador da corretora cripto, CZ deixou de ser CEO da Binance em 21 de novembro de 2023 como parte de um acordo com as autoridades dos Estados Unidos para resolver investigações sobre supostas falhas em controles contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo pela exchange.

Apesar disso, o empresário ainda possui uma participação societária relevante na companhia que criou.

CZ falou durante painel na Binance Blockchain Week 2026, em Bangkok, na Tailândia.

*O jornalista viajou a convite da Binance

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