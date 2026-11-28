BANGKOK (Tailândia)* — O co-CEO da Binance, Richard Teng, enfatizou que o ataque hacker sofrido pela empresa em 29 de outubro serviu de lição para a corretora e para o setor de criptoativos como um todo. Em entrevista durante a Binance Blockchain Week 2026, Teng disse que é importante entender a inteligência artificial, e as vulnerabilidades que ela revela, para que toda companhia que lida com dados sensíveis possa se proteger no longo prazo.

"A única maneira de se defender de todos esses novos ataques que usam IA é também por meio da utilização da IA", disse Teng. O executivo admitiu que a Binance tem trabalhado com atores do setor de IA para melhorar as suas condições de cibersegurança no futuro.

"Para entender as novas vulnerabilidades e áreas de penetração é preciso trabalhar com LLMs [sigla em inglês para Grandes Modelos de Linguagem] e analisar o que eles podem fazer", argumentou Teng.

O co-CEO da maior corretora cripto do mundo afirmou que ataques do tipo podem ocorrer em qualquer mercado, não apenas o de criptoativos e as empresas precisarão conhecer mais e investir cada vez mais em aumentar suas camadas de cibersegurança.

Lições do ataque hacker bilionário

No final de outubro, a Binance sofreu uma invasão que desviou US$ 6,3 bilhões da exchange. Mesmo assim, a empresa conseguiu fazer frente às perdas e garantir que os fundos dos clientes não fossem afetados graças ao congelamento de US$ 3 bilhões do que foi roubado e de uma combinação entre o uso do seu fundo de emergência de US$ 1 bilhão e de ativos do próprio balanço.

De acordo com Teng, foram necessários apenas dois dias para que 95% dos ativos afetados fossem reabastecidos. "Agora, os usuários podem verificar os seus ativos na prova de reservas. O que aconteceu, os erros, tornam-se uma lição para que o resto do setor possa aprender e defender-se contra os próximos ataques."

Um ponto importante, para Teng, é que a resposta institucional a eventos do tipo deve se basear na transparência. Ou seja, os usuários precisam entender os detalhes do que aconteceu, a situação dos seus recursos e o que está sendo feito para impedir que novos incidentes ocorram.

Binance quer ser superapp e não exchange cripto

Teng também falou sobre a expansão dos produtos e serviços da Binance, que hoje abrangem a negociação de ações, ativos tradicionais tokenizados, crédito e outros negócios que aproximam a companhia de uma instituição financeira.

"Ações tokenizadas cresceram muito e em um curto período o volume de ativos sob gestão que temos em BStocks chegou a US$ 1,5 bilhão, crescendo 164% de junho a novembro", disse.

Teng apontou que a Binance já oferta tokens de ativos pré-Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) e ações tokenizadas que podem ser negociadas 24 horas por dia e sete dias por semana enquanto as ações tradicionais nas quais são baseadas só operam no horário de funcionamento das bolsas norte-americanas.

"Notícias globais e anúncios de empresas acontecem fora desses horários, então se torna muito importante ter alguma forma de operá-los", avaliou.

Teng também ressaltou a importância para a Binance de negócios como o pagamento via QR Code e o fornecimento de soluções em blockchain para clientes institucionais. Segundo o executivo, a importância de se adotar a tecnologia fica clara quando grandes bancos globais como o JP Morgan já trabalham com depósitos tokenizados.

*O jornalista viajou a convite da Binance.

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