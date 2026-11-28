Por John Delaney*

No dia 29 de outubro, hackers levaram da Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, cerca de US$ 6,3 bilhões em criptoativos. Foi o maior roubo da história das criptomoedas e, provavelmente, o maior roubo de todos os tempos. O FBI atribuiu o ataque, executado em menos de uma hora, a um grupo ligado à Coreia do Norte. A Binance diz que cobriu tudo com recursos próprios para que seus clientes não fiquem com o prejuízo.

Mais da metade do valor levado, US$ 3,46 bilhões, estava em stablecoins de dólar: principalmente USDT, emitido pela Tether, e USDC, emitido pela Circle. O resto era uma mistura de outros criptoativos, sobretudo bitcoin e ether.

Essa divisão fez toda a diferença. Stablecoins, em geral, podem ser congeladas pelo emissor. Criptoativos nativos, os mais “puros”, como bitcoin e ether, não podem, pois não existe um emissor centralizado. Quase 80% das stablecoins roubadas, cerca de US$ 2,7 bilhões, foram congeladas, a maior parte pela Tether e pela Circle. Congelar não garante que a Binance vá recuperar o dinheiro, mas é o primeiro passo.

Os hackers conhecem essa diferença melhor do que ninguém. A primeira coisa que fazem depois de roubar stablecoins é tentar trocá-las por criptoativos nativos. E precisam ser rápidos. No caso da Binance, a Tether levou apenas 37 minutos para congelar o USDT depois da sua chegada à carteira principal dos hackers, mas foi tempo suficiente para eles trocarem cerca de US$ 670 milhões em USDT por ativos que ninguém congela. O USDC chegou à mesma carteira mais tarde, e os hackers não tiveram tempo de trocá-lo: a Circle congelou todos os US$ 823 milhões três minutos depois da Tether, antes que um centavo saísse do lugar. Enquanto isso, os bitcoins e ethers seguem nas carteiras dos hackers, fora do alcance de qualquer emissor.

Por que um congela e o outro não?

A diferença fundamental entre os criptoativos nativos e as stablecoins é que os nativos são verdadeiramente descentralizados: todas as transações são executadas por máquinas espalhadas pelo mundo todo. Não existe empresa por trás, nem chave de administrador, nem botão de desfazer. Para reverter uma transação, seria preciso convencer a maior parte da rede a reescrever a história. O bitcoin nunca fez isso para reverter um roubo. O Ethereum fez uma única vez, em 2016, sob enorme polêmica. E é justamente isso que dá valor a esses ativos: nenhum governo, banco ou empresa consegue mexer no seu saldo. O preço dessa garantia é que ninguém consegue mexer no saldo do ladrão também.

Stablecoins centralizadas funcionam de outro jeito. São tokens emitidos por uma empresa, como a Tether ou a Circle, por meio de um contrato inteligente: um programa que roda na blockchain e registra quem tem quanto. Esse programa tem funções reservadas ao emissor. A mais importante aqui é a lista de bloqueio. O emissor marca uma carteira e, a partir daí, os tokens ali não se movem mais. Em alguns casos, como o da Tether, o emissor pode até destruir os tokens bloqueados e emitir novos para a vítima.

Faz sentido. Por trás de cada USDC há um dólar em reserva. O token é um direito contra o emissor. E quem honra o direito pode decidir não honrá-lo para um ladrão. Em termos brasileiros: bitcoin é como uma cédula. Se for roubada, acabou. Stablecoin é como um Pix com MED, o mecanismo de devolução do Banco Central: o dinheiro se move em segundos, mas, em caso de fraude, pode ser bloqueado e devolvido.

Congelar ativos à moda antiga

Na semana passada, a Binance anunciou que obteve nos tribunais de Abu Dhabi uma ordem mundial de congelamento de até US$ 6,5 bilhões. O juiz a emitiu contra “pessoas desconhecidas”, os autores do ataque. Repare no instrumento: diante de um roubo, o que a Justiça tem de mais eficaz é justamente congelar os ativos roubados. É a mesma lógica da função que as stablecoins já trazem embutida. A diferença é que o juiz não consegue, de fato, congelar os ativos. Ele só manda alguém congelar.

E aí está o limite. Uma ordem de congelamento só funciona se houver alguém capaz de cumpri-la. Os ladrões não têm nome nem endereço. Por isso, a ordem é dirigida a quem guarda ou movimenta os fundos: manda 18 empresas de cripto, entre elas a Circle, manterem congelados os tokens que já bloquearam.

Para as stablecoins, a ordem tem onde se apoiar. Os emissores já congelaram e agora ganham base legal para devolver. Segundo a Binance, alguns parceiros exigiam exatamente isso antes de liberar o que bloquearam. (A Tether ficou fora da ordem e negocia a devolução diretamente com a Binance.) Para bitcoin e ether, a ordem vale no papel, mas só funciona se os ativos passarem por um intermediário com uma função de congelar em algum de seus sistemas, como uma corretora. Até lá, os mais de US$ 3 bilhões em BTC, ETH e outros ativos sem emissor seguem fora do alcance de qualquer juiz.

Para parte da comunidade cripto, o congelamento de ativos não é motivo de comemoração. O argumento é simples: se alguém pode congelar seu saldo, você não é dono dele. Você tem um direito que outra pessoa pode desligar. A crítica tem um ponto real. O emissor pode congelar antes de qualquer juiz olhar o caso. Desta vez, tudo indica que era um grupo norte-coreano. Da próxima, pode ser alguém com um pedido mal fundamentado.

Mais ataques, mais rápidos

A inteligência artificial deixa essa discussão mais urgente a cada mês. No caso da Binance, ferramentas de IA viraram porta de entrada do ataque. Segundo o relatório da própria empresa, tudo começou em junho, quando um engenheiro baixou um instalador adulterado ao procurar uma ferramenta de IA para programar. Em outubro, os atacantes usaram uma ferramenta interna de IA para assumir o computador de mais dois engenheiros.

É um sinal do que vem por aí. A IA barateia o trabalho de quem ataca: ajuda a achar falhas, a escrever golpes mais convincentes e a automatizar o que antes exigia uma equipe inteira. E cada ferramenta nova que uma empresa adota é mais uma porta de entrada. Prevenir vai ficar mais difícil.

Se a prevenção vai falhar mais vezes, o que acontece depois do ataque passa a valer mais. No caso da Binance, o primeiro congelamento de stablecoins veio 37 minutos depois de o dinheiro chegar à carteira do atacante. Com bitcoin, não haveria congelamento nenhum: nem no minuto 37, nem nunca.

Num sistema jurídico como o nosso, um juiz pode mandar congelar ativos roubados, sejam stablecoins ou bitcoin. Mas nenhum juiz decide em 37 minutos. A ordem de Abu Dhabi veio três semanas depois do roubo. Por isso, o congelamento que funciona não espera ordem nenhuma. Nas stablecoins, quem decide é o próprio emissor, com base em alertas da vítima, de empresas de análise ou da polícia, mas sem nenhum juiz no meio. A Justiça chega depois, para confirmar ou desfazer.

É um dilema real. Velocidade exige que uma empresa privada decida sem devido processo. Devido processo exige tempo, e tempo é tudo que o ladrão precisa. Num mundo em que a IA multiplica os ataques, aposto que a sociedade vai preferir o congelamento eficaz. Se for assim, a pergunta de US$ 6 bilhões não é se o botão deve existir. É quem decide quando apertá-lo, e com base em quê, sabendo que a decisão precisa ser tomada em minutos, muito antes de qualquer juiz opinar.

*John Delaney é CEO da Crown, emissora da stablecoin BRLV

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