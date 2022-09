Nathan Thompson, da Bybit: Subornos honestos e o comércio de liquidez no blockchain

Por Nathan Thompson*

Se eu escrevesse sobre contratos inteligentes, provavelmente você acharia que eu estava falando sobre finanças descentralizadas (DeFi). Mas, os contratos inteligentes já provaram ser extremamente úteis no processo de votação também.

Organizações autônomas descentralizadas (DAOs, em inglês) utilizam contratos inteligentes para votar em propostas que afetam a empresa ou a natureza do protocolo. Vamos tomar a BitDAO como exemplo. Ela administra um grande fundo de investimentos web3 e os membros da DAO podem enviar propostas com sugestões de como alocar este capital.

Geralmente, o processo de votação é aberto aos detentores do token de governança da DAO, um criptoativo que pode ser negociado no mercado aberto. Os membros da DAO depositam seus tokens em um contrato inteligente e recebem o direito ao voto como recompensa.

Como os sistemas de votação da DeFi são anônimos e sem intermediários (todas as transações são invariavelmente gravadas e abertas à verificação), os aplicativos de blockchain conseguem apoiar um mercado turbulento para os votos da DAO. Isso pode ser comprovado durante a ocasião que ficou conhecida como “Curve Wars” (Guerra da Curve).

A Curve “é um pool de liquidez em Ethereum, desenvolvido para (1) negociações altamente eficientes de stablecoins (2) geração extra de renda, com baixo risco, para provedores de liquidez, sem um custo de oportunidade,” de acordo com o seu site oficial. Em outras palavras, é o app número um se você está querendo negociar stablecoins e nadar com as baleias no mar das criptomoedas.

Atualmente, a Curve possui aproximadamente $6 bilhões em valor total bloqueado, uma medida que apresenta o valor mantido em contratos inteligentes. Em janeiro de 2014, atingiu seu pico, com $24 bilhões bloqueados, de acordo com DefiLlama.

A Curve apresenta bons resultados, em parte, por causa do pagamento de APY a provedores de liquidez que depositam fundos no protocolo. Ela também permite que os detentores do token de votação da Curve, o veCRV (sigla para voting-escrowed Curve), escolham quais pares de trading terão o maior APY e, consequentemente, a maior liquidez.

Inúmeros players do mercado já tentaram acumular uma fatia majoritária no processo de votação da Curve. Convex Finance, um protocolo DeFi, é a maior acionista, com 51% dos votos da Curve, de acordo com a Dune Analytics.

Como acionista majoritária de veCRV, a Convex consegue controlar a porcentagem de APY paga aos vários pares de trading disponíveis na Curve. Desta forma, os detentores do token de votação da Convex controlam o processo.

Um dos maiores desafios para novos projetos DeFi é alavancar a liquidez para criar pools de trading robustos para seus tokens. Ao “subornar” os membros da Convex, isto é, qualquer detentor do token de governança da Convex, eles podem gerar liquidez ao seu par de trading e aumentar as chances de atrair o capital necessário para o projeto.

Como a Convex se tornou o exemplo para projetos DeFi que buscavam fazer seu lançamento na Curve e atrair a liquidez necessária para seus projetos crescerem, um grande mercado cresceu tentando acumular tokens CVX. Afinal, quem controlasse a Convex, também controlaria a Curve.

No momento, a Frax Finance é quem possui a maior posição na Convex, controlando 6% da oferta total. Isso permite que ela incentive diretamente o seu pool, FRAX+3CRV, perpetuamente na Curve.

Redacted Cartel é mais uma DAO que vende votos da Curve e Convex. Ela controla 2% da oferta total de CVX e permite que usuários com tokens BTRFLY em staking decidam quais pools da Curve receberão os votos. A Redacted Cartel também possui outras fontes de renda que beneficiam usuários com tokens BTRFLY em staking.

Um dos pontos interessantes sobre DeFi é que a tecnologia não melhorou o comportamento humano eliminando a ganância ou o desejo por controlar e influenciar processos democráticos. Ao invés disso, ela fez com o que processo de suborno de votantes se tornasse aberto e transparente. Enquanto as instituições financeiras tradicionais são frequentemente acusadas de manipulação de mercado (ou até pior), a DeFi criou uma maneira lucrativa e, se me atrevo a dizer, justa para comprar poder de voto.

*Nathan Thompson é redator chefe da Bybit, corretora de criptomoedas.