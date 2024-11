MicroStrategy compra mais R$ 26 bilhões em bitcoin e reforça aposta no ativo

A MicroStrategy anunciou nesta segunda-feira, 18, que realizou mais uma compra de bitcoin. Ao todo, a companhia investiu cerca de US$ 4,6 bilhões (R$ 26,5 bilhões, na cotação atual) na aquisição, obtendo cerca de 51,7 mil unidades da criptomoedas. A aquisição foi a segunda no mês de novembro.

A compra foi confirmada pelo ex-CEO e atual presidente do conselho da empresa, Michael Saylor, em uma publicação no X, antigo Twitter. Saylor foi responsável por criar a estratégia de aquisição da criptomoeda e uso como reserva de valor, implementada em agosto de 2020.

De acordo com Saylor, a MicroStrategy possui no momento 331,2 mil unidades de bitcoin, reforçando sua posição como a maior detentora institucional do ativo. O custo de aquisição é de US$ 16,5 bilhões, com um custo médio de US$ 49,8 mil por unidade da criptomoeda adquirida nos últimos quatro anos.

Como o preço médio sugere, a estratégia da empresa resultou em um lucro significativo devido à valorização do bitcoin no período. Atualmente, a criptomoeda é cotada na casa dos US$ 88 mil, mas nos últimos dias chegou a firmar um recorde em US$ 93 mil. No momento, a MicroStrategy tem um lucro de quase US$ 14 bilhões com a operação.

Documentos submetidos aos reguladores do mercado norte-americano indicam que a companhia vendeu US$ 4,6 bilhões em ações para custear a compra anunciada. A empresa ainda poderia vender US$ 15,3 bilhões em ações para custear compras futuras.

Bitcoin e MicroStrategy

Na última segunda-feira, 11, a empresa de software revelou que havia comprado US$ 2,03 bilhões (R$ 11,7 bilhões, na cotação atual) em unidades da criptomoeda. Ao todo, foram adquiridas 27,2 mil unidades da criptomoeda, com um preço médio de US$ 74,4 mil.

Recentemente, a MicroStrategy também anunciou que pretende investir mais US$ 42 bilhões (R$ 242 bilhões, na cotação atual) em compras de unidades de bitcoin. Para reunir o valor, a companhia pretende emitir US$ 21 bilhões em títulos de dívida e emitir mais R$ 21 bilhões em novas ações para o mercado.

A relação entre o bitcoin e a MicroStrategy também tem atraído investidores para as ações da companhia, com os papéis sendo tratados no mercado como uma forma de exposição indireta à criptomoeda. Apenas em novembro, as ações acumulam uma alta de 61%.