MicroStrategy quer reunir R$ 240 bilhões para comprar mais bitcoin

A empresa de software MicroStrategy já é a maior detentora institucional de bitcoin, mas a companhia tem planos de expandir ainda mais suas reservas. Durante a divulgação dos seus resultados do terceiro trimestre de 2024, ela revelou que pretende investir mais US$ 42 bilhões (R$ 242 bilhões, na cotação atual) na criptomoeda.

Os balanços revelaram que a empresa não realizou novas aquisições do ativo na segunda metade de setembro, mas isso não significa que o movimento de compras acabou. A ideia é continuar realizando investimentos no ativo ao longo dos próximos três anos a partir da meta de arredação.

A MicroStrategy explicou que pretende reunir o montante bilionário a partir de duas etapas. A primeira é a venda de US$ 21 bilhões em ações, enquanto a segunda será a emissão e oferta de US$ 21 bilhões em títulos de dívida. A partir daí, o dinheiro reunido será usado para comprar bitcoin.

O CEO da companhia, Phong Lee, destacou que a MicroStrategy se classifica como uma "empresa de tesouro de bitcoin" e que, por isso, quer reunir mais capital para comprar mais unidades do ativo e usá-las como reserva de valor em seus balanços, reforçando a estratégia iniciada em 2020.

A última compra de unidades da criptomoeda ocorreu no início de setembro, quando a empresa adquiriu 7.420 unidades por US$ 458,2 milhões. Atualmente, a MicroStrategy possui 252,2 mil unidades do ativo, com um gasto total para as compras de US$ 9,9 bilhões.

Ao todo, e considerando a cotação atual do bitcoin, a empresa possui cerca de US$ 18 bilhões em unidades da criptomoeda. O preço médio de compra foi de US$ 39,2 mil por unidade, sendo que o preço atual do ativo é de US$ 71 mil, indicando a alta lucratividade a operação.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Bitcoin e MicroStrategy

A MicroStrategy também anunciou que ainda possui US$ 891 milhões do capital que conseguiu reunir nos últimos meses para realizar as mais recentes aquisições do ativo, indicando que deverá usar o valor restante para realizar mais investimentos nos próximos meses.

Apesar de ter rendido críticas e dúvidas no início, a estratégia de aquisição de bitcoin da MicroStrategy tem rendido bons resultados para a empresa. Atualmente, as ações da companhia acumulam uma alta de quase 250% em 2024, atingindo o seu maior valor em mais de 25 anos.

As ações da companhia passaram a ser vistas como uma forma de exposição indireta à criptomoeda, atraindo investidores que estão interessados no ativo mas não querem ter uma exposição direta como a oferecida pelos ETFs da criptomoeda ou por corretoras.