Disparada do bitcoin após eleição de Donald Trump chegou ao fim? Entenda

O bitcoin e as criptomoedas entraram em um forte movimento de disparada com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, no último dia 6 de novembro. Desde então, os ativos apresentaram alta significativa e o bitcoin atingiu recordes consecutivos de preço. No entanto, agora a criptomoeda “estacionou” em US$ 89 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 89.841, com queda de 0,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Ainda assim, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, que superou até mesmo a Meta, prata e Saudi Aramco, acumula alta de mais de 32% nos últimos trinta dias.

Análise técnica do bitcoin

“Após atingir a máxima histórica de US$ 93.265, o preço do bitcoin iniciou um movimento de lateralização de topo, e está sendo negociado entre as faixas de preços dos US$ 86.720 e US$ 93.265”, comentou Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

“Ao analisar o fluxo, é possível observar que há um alto volume financeiro concentrado na parte de cima do gráfico, e isso sugere correções, contudo, para que ocorra correções mais moderadas no preço do bitcoin, é preciso que o preço trabalhe abaixo dos US$ 86.720, e se este movimento se concretizar, o preço do bitcoin poderá buscar os suportes de médio e longo prazo nos US$ 86.100 e US$ 81.680”, acrescentou.

“No entanto, caso entre fluxo comprador superando seu topo histórico, o preço do bitcoin poderá atingir patamares ainda maiores, buscando as faixas de US$ 100.000 a US$ 105.000”, concluiu a especialista.

