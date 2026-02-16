Brasil

Essas são as 20 praias liberadas para banho no Rio de Janeiro

O Instituto estadual do Ambiente (Inea) divulgou um boletim que mostra duas praias impróprias para banho neste Carnaval. Veja quais são

A previsão indica que o sol deve continuar forte nos próximos dias do feriado de Carnaval, reforçando a necessidade de os foliões conferirem as condições da água para banho (Buena Vista Images/Getty Images)

A previsão indica que o sol deve continuar forte nos próximos dias do feriado de Carnaval, reforçando a necessidade de os foliões conferirem as condições da água para banho (Buena Vista Images/Getty Images)

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 20h47.

Última atualização em 16 de fevereiro de 2026 às 20h49.

Com o calor intenso persistindo no Rio de Janeiro, a busca por praias seguras para se refrescar ganha ainda mais importância. A previsão indica que o sol deve continuar forte nos próximos dias do feriado de Carnaval, reforçando a necessidade de os foliões conferirem as condições da água para banho.

Segundo boletim recente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a maior parte das praias da capital está própria para banho, mas alguns pontos seguem com restrições por questões de qualidade da água.

Praias liberadas para banho

  • Barra de Guaratiba
  • Grumari — exceto no canto da praia
  • Prainha
  • Pontal de Sernambetiba
  • Recreio
  • Reserva
  • Barra da Tijuca
  • Joatinga
  • Pepino
  • Vidigal
  • São Conrado
  • Leblon
  • Ipanema
  • Arpoador
  • Diabo
  • Copacabana
  • Leme
  • Vermelha
  • Flamengo — exceto na Foz do Rio Carioca
  • Glória

Praias impróprias para banho

  • Urca
  • Botafogo

Mesmo nas áreas liberadas, especialistas recomendam cautela após períodos de chuva, evitar pontos próximos a saídas de rios ou canais e observar sempre a sinalização local.

 *Com informações do O Globo.

