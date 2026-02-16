Essas são as 20 praias liberadas para banho no Rio de Janeiro

Com o calor intenso persistindo no Rio de Janeiro, a busca por praias seguras para se refrescar ganha ainda mais importância. A previsão indica que o sol deve continuar forte nos próximos dias do feriado de Carnaval, reforçando a necessidade de os foliões conferirem as condições da água para banho.

Segundo boletim recente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a maior parte das praias da capital está própria para banho, mas alguns pontos seguem com restrições por questões de qualidade da água.

Praias liberadas para banho

Barra de Guaratiba

Grumari — exceto no canto da praia

Prainha

Pontal de Sernambetiba

Recreio

Reserva

Barra da Tijuca

Joatinga

Pepino

Vidigal

São Conrado

Leblon

Ipanema

Arpoador

Diabo

Copacabana

Leme

Vermelha

Flamengo — exceto na Foz do Rio Carioca

Glória

Praias impróprias para banho

Urca

Botafogo

Mesmo nas áreas liberadas, especialistas recomendam cautela após períodos de chuva, evitar pontos próximos a saídas de rios ou canais e observar sempre a sinalização local.

*Com informações do O Globo.