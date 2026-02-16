Essas são as 20 praias liberadas para banho no Rio de Janeiro

A previsão indica que o sol deve continuar forte nos próximos dias do feriado de Carnaval, reforçando a necessidade de os foliões conferirem as condições da água para banho (Buena Vista Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 20h47.
Última atualização em 16 de fevereiro de 2026 às 20h49.
Com o calor intenso persistindo no Rio de Janeiro, a busca por praias seguras para se refrescar ganha ainda mais importância. A previsão indica que o sol deve continuar forte nos próximos dias do feriado de Carnaval, reforçando a necessidade de os foliões conferirem as condições da água para banho.
Segundo boletim recente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a maior parte das praias da capital está própria para banho, mas alguns pontos seguem com restrições por questões de qualidade da água.
Mesmo nas áreas liberadas, especialistas recomendam cautela após períodos de chuva, evitar pontos próximos a saídas de rios ou canais e observar sempre a sinalização local.
*Com informações do O Globo.