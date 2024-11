MicroStrategy compra mais R$ 11 bilhões em bitcoin; ações disparam mais de 20%

A MicroStrategy anunciou nesta segunda-feira, 11, que comprou mais US$ 2,03 bilhões (R$ 11,7 bilhões, na cotação atual) em unidades de bitcoin. As aquisições reforçam a estratégia da companhia de usar a criptomoeda como reserva patrimonial, o que tem impulsionado as ações da empresa nas últimas semanas.

O movimento foi confirmado em uma publicação no X, antigo Twitter, por Michael Saylor, ex-CEO e presidente do conselho da empresa de software. Ao todo, foram adquiridas 27,2 mil unidades da criptomoeda, com um preço médio de US$ 74,4 mil.

O valor divulgado indica que as aquisições pela MicroStrategy ocorreram na semana passada, quando o bitcoin superou a faixa de preço de US$ 73,9 mil pela primeira vez na história após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, impulsionando o ativo.

Com as novas compras, a empresa soma até o momento 279,4 mil unidades da criptomoedas. As aquisições envolveram gastos de US$ 11,9 bilhões e têm um preço médio de US$ 42,6 mil por unidade do ativo. A companhia mantém sua posição como a maior detentora institucional da moeda digital.

A proximidade entre o bitcoin e a MicroStrategy tem atraído investidores para as ações da companhia, com os papéis sendo tratados no mercado como uma forma de exposição indireta à criptomoeda. Apenas nesta segunda-feira, 11, as ações da MicroStrategy dispararam mais de 21%, posicionando os papéis entre os 5 mais negociados da bolsa de Nasdaq.

MicroStrategy e bitcoin

Apesar dos gastos elevados com a estratégia, a forte valorização do bitcoin também gerou um lucro significativo para a MicroStrategy com as compras. No momento, a companhia conta com um lucro total de mais de US$ 11,7 bilhões, um valor que tende a crescer caso o ativo valorize mais.

As aquisições da criptomoeda começaram em 2020 e, desde então, a empresa tem utilizado o ativo como uma reserva de valor em seus balanços. O movimento rendeu críticas e dúvidas inicialmente, mas acabou se confirmando até o momento como um acerto da companhia.

Recentemente, a MicroStrategy anunciou que pretende investir mais US$ 42 bilhões (R$ 242 bilhões, na cotação atual) em compras de unidades de bitcoin. Para reunir o valor, a companhia pretende emitir US$ 21 bilhões em títulos de dívida e emitir mais R$ 21 bilhões em novas ações para o mercado.